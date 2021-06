Ilnur N., o cientista, foi assistente de investigação num departamento de ciências naturais e tecnologia numa universidade alemã que não foi identificada.

Mundo 2 min.

Espionagem

Alemanha prende cientista acusado de espiar para Moscovo

AFP Ilnur N., o cientista, foi assistente de investigação num departamento de ciências naturais e tecnologia numa universidade alemã que não foi identificada.

As autoridades prenderam um cientista russo que trabalhava numa universidade que não foi identificada, sob acusação de espionagem para o Kremlin, avançou a procuradoria alemã nesta segunda-feira, num caso que pode desestabilizar as relações entre as duas potências.

Em comunicado, a polícia confirma que prendeu o suspeito, identificado apenas como Ilnur N., na passada sexta-feira, 18, por suspeita de "trabalhar para o serviço secreto russo desde o início de outubro de 2020, o mais tardar".

A investigação alemã acredita que o Ilnur terá tido pelo menos três encontros com um membro dos serviços secretos russos entre outubro de 2020 e este mês. Em duas ocasiões, terá alegadamente "transmitido informações do domínio da universidade". O suspeito é acusado de aceitar dinheiro em troca dos seus serviços. As autoridades alemãs revistaram a sua casa e local de trabalho no decurso da detenção. O suspeito compareceu perante um juiz no sábado, que o manteve sob custódia. Nem o governo alemão nem o russo comentaram, para já, o caso.

Relações "por um fio"

Na Europa, a ação russa não é vista com bons olhos. A Itália disse, este mês, ter criado uma agência nacional de cibersegurança, na sequência de avisos do Primeiro-Ministro, Mario Draghi, de que a Europa precisava de se proteger da "interferência" russa. Declarações feitas após um capitão da marinha italiana ter sido apanhadp pela polícia a vender documentos militares confidenciais do seu computador a um funcionário da embaixada russa.

Os líderes de nove nações da Europa Oriental condenaram, em maio, aquilo a que chamaram "atos agressivos" russos, citando operações na Ucrânia e "sabotagem" alegadamente dirigidas contra a República Checa. Vários países da Europa Central e Oriental expulsaram diplomatas russos em solidariedade com Praga, mas a Rússia classificou as acusações do seu envolvimento como "absurdas".

Este caso de espionagem também surge numa altura de relações altamente tensas entre a Rússia e a Alemanha em várias frentes, incluindo a detenção em curso do crítico do Kremlin, Alexei Navalny, que recebeu tratamento em Berlim após um envenenamento quase fatal.

O governo da chanceler Angela Merkel trabalhou ainda para manter um regime de sanções sobre a anexação da península da Crimeia a Moscovo. E a Alemanha acusou repetidamente a Rússia de ciberataques no seu território.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.