Espionagem alemã decide em breve se o AfD é ou não uma ameaça à democracia

O partido anti-emigração alemão arrisca a dissolução, caso se comprovem as ligações à extrema-direita.

Na ressaca do aumento dos ataques nacionalistas e anti-semitas reivindicados pela extrema direita, a Alemanha mantém o alerta vermelho para evitar que a história se repita. Apesar da aposta na moderação do discurso nacionalista, o Alternativa para a Alemanha (AfD) está na mira da agência de segurança interna do país.

Caso se comprovem as suas ligação ao nazismo, o partido anti-emigração pode ser considerado inconstitucional. Quem o diz é a própria Lei Fundamental. De acordo com a Constituição alemã, "os partidos cujos apoiantes se comportam de forma a prejudicar ou eliminar a ordem básica democrática livre são inconstitucionais", podendo, no limite, ser proibidos pelo Tribunal Constitucional Federal.

Para que a eventual erradicação se concretize, é exigido um dossier suficientemente robusto. Assim, depois de um inquérito de dois anos e de um relatório de mais de mil páginas, o Gabinete Federal para a Proteção da Constituição (BfV) deverá decidir nos próximos dias se o AfD será ou não classificado como um "caso suspeito", seguindo-se depois um período de vigilância autorizada.

Sem provas, não dá

De facto, se as autoridades considerarem que há ligações irrefutáveis do partido aos neonazis, abre-se uma porta para investigar a entranhas do "monstro".

À beira de seis eleições regionais e uma geral, marcada para 26 de setembro, o partido que quer rever a apreciação histórica do Holocausto arrisca a ter informadores disfarçados entre as suas fileiras, telefones sobre escuta e correio eletrónico vigiado.

Em reação à polémica que tem incendiado Berlim, o líder da AfD, Jörg Meuthen, prometeu tomar medidas legais se o BfV decidir iniciar a vigilância, acusando a agência gerida pelo governo de fazer política naquilo a que os especialistas chamaram um "super ano de eleições". Na mira dos democartas, o partido apressou-se ainda a recorrer ao tribunal de Colónio para travar um eventual inquérito.

O facto do partido, criado em 2013, ser o maior partido de oposição ao CDU da chanceler - em fim de linha - Angela Merkel torna o assunto da proibição particularmente complexo. A decisão de avançar ou não para a vigilância cabe ao ministro do Interior, Horst Seehofer.

Citado pelo Politico.eu, Andrea Lindholz, que preside à comissão interna do parlamento alemão e é membro do Painel Parlamentar de Supervisão que controla as agências de segurança da Alemanha, expressou confiança em que qualquer decisão de colocar a AfD sob vigilância seria legalmente inatacável, evitando falhas na investigação. "O Ministro do Interior atribui a maior importância a garantir que a decisão seja o mais segura possível do ponto de vista legal", assegurou ainda o membro da União Social Cristã (CSU) da Baviera.

Negacionismo

O AfD começou como um grupo anti-euro em 2013, antes de capitalizar a raiva pública sobre a decisão que em 2015 acolheu largas centenas de requerentes de asilo de países devastados pelo conflito como a Síria, Afeganistão e Iraque. Estávamos em 2017, quando os nacionalistas obtiveram 13% dos votos nas eleições gerais, chegando definitivamente ao parlamento como a maior força de oposição ao Governo.

Antes de levantarem suspeitas sobre o partido no geral, os serviços secretos alemães já colocaram uma franja radical do partido, conhecida como A Ala, sob vigilância no ano passado. A facção que inclui negacionistas e defensores das câmaras de gás do III Reich, liderada pelo bombeiro Björn Höcke, dissolveu-se em março passado, embora muitos dos seus 7 mil membros continuam a integrar as fileiras do AfD.

Recentemente, o líder da AfD no estado da Turíngia, referiu-se ao Memorial do Holocausto da Alemanha em Berlim como "um monumento da vergonha" e apelou a uma "inversão de 180 graus" na cultura de recordação do país. Esta filial e outra em Brandenburg foram designadas pelo BfV como "casos suspeitos" de extremismo de direita. A última, depois da saída de cena de um líder que até ali escondeu a sua anterior participação num movimento neonazi.

"O AfD poderia ser declarado suspeito porque é dominado pela ala radical do partido, cuja influência só cresceu nos últimos meses", disse Hajo Funke, cientista político da Universidade Livre de Berlim, à AFP.

