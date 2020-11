Trump tem consciência de que se pode permitir dizer ou fazer tudo o que lhe der na real gana, sem que o seu eleitorado o abandone.

Esperar sentado...

Sérgio FERREIRA Trump tem consciência de que se pode permitir dizer ou fazer tudo o que lhe der na real gana, sem que o seu eleitorado o abandone.

A semana que agora começa tem todos os ingredientes para ser uma das mais interessantes para quem se interessa por política. A mais de 6.000 quilómetros joga-se, de algum modo, o que poderá ser esta década que começou de forma tão tortuosa.

Os Estados Unidos da América vão a votos numa das eleições mais polarizadas da sua história, numa escolha que se aparenta cada vez mais a um reality-show e cada vez menos a um voto democrático. Desde logo, porque o sistema eleitoral estado-unidense é dos mais complexos do mundo, permitindo ao mesmo tempo métodos tão arcaicos como os cartões perfurados ou modernos como o voto eletrónico. Depois, e fundamentalmente, porque o actual presidente e candidato à sua própria sucessão aposta nessa forma de fazer política, marcando indelevelmente a agenda com ataques pessoais, insultos, mentiras e falsificações dos factos.

Não é nova na política americana, ou na política “tout-court”, a utilização de jogadas baixas, calúnias, conspirações e afins. Se já os romanos diziam que “À mulher de César não basta ser séria...” é sinal de que a importância das aparências na política não data de hoje. O problema é que Trump elevou esta tendência ao seu mais elevado grau!

Negar, negar tudo! Atacar, atacar sempre! Acusar, acusar todos! Recuar, nunca!

Trump tem consciência de que se pode permitir dizer ou fazer tudo o que lhe der na real gana, sem que o seu eleitorado o abandone. A tirada famosa de que caso Trump desse um tiro a alguém em plena 5ª Avenida nada lhe aconteceria, parece ser cada vez mais verosímil. Algo de que o próprio está também cada vez mais convencido.

Do outro lado está um candidato democrata que, longe de arrastar multidões, é visto por muitos como o salvador da pátria e alguém que pode reverter o mal que Trump conseguiu fazer ao país nos últimos quatro anos. O problema é que também esta visão sofre de distanciamento com a realidade. Se é verdade que poucos como Biden reúnem as características para conseguir pacificar parcialmente a sociedade americana, as clivagens são de tal ordem que em muitos casos o mal é irreversível. As posições estão de tal modo extremadas que será quase impossível que os apoiantes mais radicais de Trump aceitem uma derrota ou que os opositores deste o deixem cantar vitória.

Ainda não é dia de eleições e já se jogam batalhas judiciais em tribunais em todos os Estados! Ainda nem o santo está no andor e já alguns gritam que a procissão está viciada!

Muitos são os que adivinham uma nova guerra civil, outros vaticinam “apenas” o caos nas ruas! Em todo o caso, como sempre desde que os Estados Unidos se assumiram como a “grande potência mundial”, o que por lá se passa vai afectar-nos também.

Se a América vencedora for a que está disposta a aceitar e mesmo abraçar a diversidade que a constituem e apostar numa perspectiva de futuro, será um sinal para outros países, em que os movimento políticos e sociais mimam o que se passa por lá. Se a América vencedora for a da visão passadista, receosa da diversidade, saudosista da segregação e fanática no seu patriotismo radical, os movimentos nacionalistas e xenófobos deste lado do Atlântico sentirão as costas quentes.

Mas para chegar a um dos dois cenários é primeiro preciso perceber quem ganha e é aí que a semana vai ser longa... mais vale esperar sentado!

