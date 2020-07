A região nordeste da Galiza impôs restrições a 70 mil pessoas, que não podem sair da região. Em Lérida 200 mil habitantes estão, de novo, em confinamento.

Espanha volta a impôr confinamento e restrições na Galiza e Catalunha

Paula SANTOS FERREIRA A região nordeste da Galiza impôs restrições a 70 mil pessoas, que não podem sair da região. Em Lérida 200 mil habitantes estão, de novo, em confinamento.

A Espanha recuou mais um passo na abertura da sociedade após três meses de confinamento. Entre esta segunda-feira e o próximo domingo, dia 12, nenhum dos 70 mil habitantes de Lugo, no nordeste da Galiza poderá deixar esta região sem autorização específica, a não ser por motivos profissionais. Contudo, em Girona os habitantes foram à praia neste domingo, nalguns areais, sem respeitar as medidas de distanciamento como mostra a foto de abertura.

Um surto de mais de uma centena de novos casos levou as autoridades regionais a 'fechar' esta região turística para controlar a progressão do vírus. De acordo com o Ministro Regional da Saúde os novos surtos estão ligados a diversos bares na região.

No próximo domingo haverá eleições regionais, mas se assim se justificar, as restrições irão ser prolongadas por mais dias, já anunciaram as autoridades. Os horários dos serviços públicos e privados estão reduzidos e os espaços públicos e comerciais com limites de clientes.

Dias antes, também a Catalunha ordenou o reconfinamento de 200 mil habitantes em redor da cidade de Mérida, devido igualmente ao elevado crescimento de novos casos e à sua propagação.

De igual modo, as entradas e saídas da zona de Segria, arredores de Lérida], e estão proibidas concentrações com mais de 10 pessoas em espaços privados e públicos, entre outras medidas.







