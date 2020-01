Desde 1978, depois do fim da ditadura, que todos os governos alternaram entre o PP ou o PSOE. Desta vez, Pedro Sánchez, que deve ser reconduzido amanhã, vai coligar-se à esquerda com o Unidas Podemos.

Mundo 2 min.

Espanha vai ter o primeiro governo de coligação da sua história

Desde 1978, depois do fim da ditadura, que todos os governos alternaram entre o PP ou o PSOE. Desta vez, Pedro Sánchez, que deve ser reconduzido amanhã, vai coligar-se à esquerda com o Unidas Podemos.

Como se esperava, o socialista espanhol Pedro Sánchez foi incapaz de recolher no domingo no Congresso dos Deputados (parlamento), numa primeira votação, os apoios necessários para ser reconduzido como primeiro-ministro, apesar de obter 166 votos a favor, 165 contra e 18 abstenções.

O candidato do Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE) precisava, nesta primeira tentativa, de ter conseguido o apoio de metade mais um (maioria absoluta), 176 votos, da totalidade dos 350 deputados espanhóis, para ser confirmado no lugar que ocupa desde junho de 2018.

Mas Pedro Sánchez será eleito com toda a probabilidade na terça-feira numa votação em que apenas necessita de ter mais votos a favor do que contra. À votação de domingo faltou uma deputada catalã que irá votar a favor da investidura de Pedro Sánchez na terça-feira e que justificou a sua ausência tornando público que tem uma doença oncológica.

Previamente, o PSOE encetou negociações que culminaram em acordos com diferentes partidos em troca da viabilização da investidura e aceitou, ao contrário do que fez na última legislatura fracassada, um governo de coligação com o Unidas Podemos. Uma das surpresas é a escolha do destacado sociólogo, economista e professor universitário Manuel Castells proposto para novo ministro das Universidades. Já o líder do Unidas Podemos, Pablo Iglesias, vai assumir a vice-presidência do governo espanhol.

Num contexto polarizado, o PSOE tomou a difícil decisão de governar dependendo dos votos dos independentistas catalães, bascos e galegos. O atual chefe do governo espanhol em funções será investido depois de ter negociado a abstenção dos 13 deputados independentistas catalães da Esquerda Republicana da Catalunha (ERC), aceitando a criação de uma “mesa de diálogo” para resolver “o conflito político sobre o futuro da Catalunha”.

O debate de investidura está a ser marcado pela forte contestação dos partidos espanhóis de direita e de extrema-direita - PP, Vox e Ciudadanos - a uma solução governativa que será possível com o aval do maior dos partidos independentistas catalães, cujo líder, Oriol Junqueras, está preso acusado de tentativa de sedição.

Pedro Sánchez apresentou no parlamento, no sábado, no primeiro dia da sessão de investidura, o programa do governo de coligação que os socialistas pretendem formar com o Unidas Podemos. O programa prevê o aumento dos salários mais baixos e dos impostos sobre as maiores empresas, assim como reverter uma controversa reforma do mercado de trabalho feita em 2012 pelo Governo de Mariano Rajoy, do PP.

Se o líder socialista for investido na terça-feira, irá dirigir o primeiro Governo de coligação formado desde a aprovação da Constituição de 1978, três anos após a morte do ditador Francisco Franco. O PSOE e o PP foram-se alternando na condução de todos os executivos espanhóis durante os últimos 40 anos.

Com Lusa

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.