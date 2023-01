O marroquino de 25 anos não tinha antecedentes criminais, disse o Ministério do Interior espanhol esta quinta-feira.

Algeciras

Espanha. Suspeito de ataque a igrejas aguardava deportação

AFP O marroquino de 25 anos não tinha antecedentes criminais, disse o Ministério do Interior espanhol esta quinta-feira.

O alegado perpetrador do ataque mortal de quarta-feira contra duas igrejas na cidade de Algeciras, no sul de Espanha, aguardava a deportação desde junho devido à sua situação irregular no país, disse o Ministério do Interior espanhol esta quinta-feira.

O marroquino de 25 anos, acusado de matar um sacristão e de ferir gravemente um padre, não tinha "qualquer antecedente criminal ou terrorista em Espanha ou nos países aliados" e não estava sob vigilância dos serviços espanhóis "nem nos últimos dias nem antes", disse o ministério numa mensagem à imprensa.

"Foi aberto em junho um procedimento de expulsão por situação irregular", mas "como é um procedimento administrativo (...), não é imediatamente aplicado", sublinhou.

Espanha. Um morto e quatro feridos em ataque com arma branca em igrejas O homem dirigiu-se a pelo menos duas igrejas no centro de Algeciras e, com gritos de "Alá", atacou várias pessoas com uma arma semelhante a uma catana.

Aberta investigação por "alegados atos de terrorismo"

O ministério disse também que a casa do suspeito, que foi detido imediatamente após o ataque e ainda se encontra sob custódia, foi revistada e que "todos os objetos apreendidos estão a ser analisados" pelos investigadores.

De acordo com várias reportagens dos meios de comunicação social, o indivíduo vivia muito perto das igrejas atacadas.

O Ministério Público anunciou na quarta-feira à noite que vai abrir uma investigação por "alegados atos de terrorismo".



O governo do socialista Pedro Sánchez recusou-se até agora a qualificar a natureza do ataque.



O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.