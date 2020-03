Há um ano, o dirigente do partido espanhol de extrema-direita afirmava que os imigrantes podiam ser portadores de graves doenças. Hoje, Javier Ortega Smith anunciou que deu positivo no teste do novo coronavírus.

Espanha. Secretário-geral do Vox tem coronavírus

Há um ano, o dirigente do partido espanhol de extrema-direita afirmava que os imigrantes podiam ser portadores de graves doenças. Hoje, Javier Ortega Smith anunciou que deu positivo no teste do novo coronavírus.

O partido espanhol de extrema-direita anunciou esta terça-feira que o seu secretário-geral, Javier Ortega Smith, deu positivo no teste de covid-19 e pediu desculpa por ter realizado um evento no passado domingo, Madrid, com cerca de 9 mil pessoas.



O Vox não consegue explicar a origem do contágio do seu dirigente, que é também deputado e vereador na Câmara Municipal de Madrid, mas antecipou que os seus 52 deputados vão trabalhar a partir de casa e pediu que "as sessões parlamentares sejam suspensas até que as autoridades sanitárias digam que o controlo foi recuperado". Os deputados e assessores da desta formação política foram colocados em "quarentena voluntária".

Em janeiro de 2019, Ortega Smith falava dos imigrantes como "portadores de grandes doenças".

“Portadores de grandes enfermedades” Ortega Smith, enero 2019. pic.twitter.com/pGFDI3Vu6w — Miquel Ramos (@Miquel_R) March 10, 2020

Ortega Smith não só participou no comício de domingo, onde apertou a mão a numerosos apoiantes do Vox, como foi o protagonista da assembleia geral realizada no sábado pelo partido no mesmo espaço, que contou com a presença dos seus mais de 600 eleitos entre representantes locais, regionais, nacionais e europeus.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.