Espanha. Sánchez anuncia eleições para 28 de abril

Decisão surge na sequência da rejeição do Orçamento do Estado na quarta-feira.

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, anunciou em Conselho de Ministros que as eleições antecipadas estão marcadas para o próximo dia 28 de abril.



O anúncio foi feito há minutos pelo próprio Sánchez e surge na sequência da rejeição do Orçamento do Estado na última quarta-feira. "O que fizemos foi respeitar a letra e o espírito da Constituição espanhola", afirmou, referindo-se aos passos dados na altura em que o PSOE apresentou uma moção de censura que derrubou o Governo do PP.



Defendendo a "reconstrução do bem-estar", o líder do Executivo enumerou as medidas adotadas desde a chegada ao poder dos socialistas, salientando o "robusto crescimento económico, superior ao das principais economias europeias".

Em seguida, acusou a oposição de bloquear diversas iniciativas legislativas, como a reforma laboral ou sobre a sustentabilidade do sistema de pensões porque "as instituições foram utilizadas com interesses partidários". Sánchez criticou a rejeição de um Orçamento do Estado que considerou "de cariz social", garantindo que, apesar do chumbo, estão asseguradas medidas como "a revalorização das pensões, a subida do salário mínimo e os aumentos na Função Pública".















