Espanha: Resgate de Julen, o menino que caiu no poço, está na reta final

Pais do menino que caiu no poço vivem dupla tragédia

Em 2017, o primeiro filho do casal morreu subitamente enquanto caminhava na praia. Desde domingo, os pais aguardam pelo resgate do segundo filho, de apenas dois anos, que caiu num poço com 100 metros de profundidade, em Málaga, sem saber se a criança voltará com vida ou não.