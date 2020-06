Anuncio foi feito pela ministra do Turismo que adiantou que "as quarentenas" de 14 dias agora impostas às pessoas que entram em Espanha serão suprimidas.

Espanha reabre fronteiras terrestres com Portugal e França a 22 de junho

Anuncio foi feito pela ministra do Turismo que adiantou que "as quarentenas" de 14 dias agora impostas às pessoas que entram em Espanha serão suprimidas.

(Artigo atualizado com a reacção do ministro dos Negócios Estrangeiros português às 14h12.)



O Governo espanhol vai antecipar a abertura das suas fronteiras aos países vizinhos para 22 de junho, em vez do mês de julho, como tinha inicialmente anunciado, adiantou o jornal El Mundo.

A notícia foi anunciada pela ministra do Turismo, Reyes Maroto, esta quinta-feira. Segundo o diário espanhol, Maroto afirmou que "no caso da França e de Portugal, queria também confirmar que a partir de 22 de Junho serão eliminadas as restrições à mobilidade terrestre".

A Ministra do Turismo indicou que, em princípio, "as quarentenas" de 14 dias agora impostas às pessoas que entram em Espanha serão suprimidas. O Governo tinha imposto uma quarentena a qualquer pessoa que chegasse do estrangeiro. Medida que deveria ter durado até 1 de julho.

Países Baixos baixam risco de viagens para Luxemburgo e Portugal O Governo dos Países Baixos anunciou hoje o alívio do risco de viagens para vários países europeus, entre os quais Luxemburgo e Portugal, a partir de 15 de junho.

Os cidadãos de França e Portugal serão os primeiros europeus a poder entrar no país. A Alemanha indicou ontem que levantará a recomendação de não viajar no espaço Schengen no dia 15, mas excluiu a Espanha, em troca da quarentena obrigatória por parte do Governo de Pedro Sánchez.

O ministro dos Negócios Estrangeiros português, Augusto Santos Silva, manifestou-se esta quinta-feira surpreendido com o anúncio por Espanha de uma reabertura da fronteira comum a 22 de junho e sublinhou que quem decide sobre a reabertura da fronteira portuguesa "é naturalmente Portugal".

