Espanha. Quase 37 milhões de eleitores já começaram a votar

As urnas abriram às 09:00 locais, onde 36,9 milhões de eleitores irão escolher os 350 deputados e 208 senadores das Cortes Gerais.

Após a constituição das mesas às 08:00, com a verificação de que estavam todos os membros necessários e a leitura dos manuais, os eleitores começaram a votar uma hora depois.

Até às 20:00, os quase 37 milhões de espanhóis vão escolher os 350 deputados e 208 senadores das Cortes Gerais, havendo ainda eleições para o parlamento regional na Comunidade Valenciana.

Um executivo estável terá de ser apoiado por mais de metade (175) do total de deputados (350) que vão ser eleitos para o Congresso dos Deputados, a câmara baixa das Cortes Gerais espanholas.

Nas últimas eleições gerais, realizadas em junho de 2016, o PP obteve 33,0% dos votos (137 deputados), o PSOE 22,7% (85), o Unidos Podemos 21,1% (71), o Ciudadanos 13,1% (32), havendo ainda uma série de pequenos partidos regionais com menor representação (25). Agora, as sondagens apontam o PSOE como favorito, mas sem maioria absoluta, significando isso que o próximo Governo terá de sair de uma coligação. Ao mesmo tempo, o fenómeno Vox, com propostas xenófobas e uma retórica de extrema-direita conservadora, ganhou expressão, de tal forma que o líder do PP admitiu mesmo integrá-lo no futuro Executivo caso vença as eleições.



Segundo dados do Ministério do Interior (Administração Interna) espanhol, haverá mais de 92 mil agentes de diversos corpos de polícia a vigiar o ato eleitoral, assim como o reforço das medidas antiterroristas e um plano especial para impedir os ciberataques.

Lusa



