Espanha. PSOE vence as eleições e o PP tem o pior resultado da sua história

Socialistas vão terminar com quase o dobro dos lugares em relação ao Partido Popular.

Onze anos depois, o PSOE volta a vencer as eleições gerais em Espanha e, com 90% dos resultados apurados, soma 122 lugares no Parlamento, algo que, somando aos 42 do Unidas Podemos, resultaria em 164, pelo que serão necessários acordos com os independentistas para a maioria absoluta de 176 lugares.

À direita, o PP terá o pior resultado da sua história na estreia de Pablo Casado, registando para já 65 lugares. Para o Ciudadanos ficam 57 lugares e o Vox soma 24, ou seja, o bloco da direita não vai, neste momento, além dos 146 lugares no Parlamento.

Quanto à participação dos eleitores situou-se nos 75,78%, isto é, nove pontos percentuais acima da que se verificou no ato eleitoral de 2016, algo que os números apurados às 14:00 e às 18:00 já previam.

Relembre-se que as sondagens já apontavam para um cenário em que os socialistas venceriam as eleições, embora sem resultados suficientes para uma maioria absoluta.









