Espanha. Procissão para pedir chuva voltou à rua após 49 anos

AFP A seca histórica que afeta o país levou milhares de habitantes a sair para rezar pela vinda de água.

Os paroquianos da cidade de Jaén, nas terras áridas do sul de Espanha, fizeram na segunda-feira uma procissão com "El Abuelo" (o avô), uma antiga figura de Cristo carregando a sua cruz, para pedir chuva.



Sob o sol do fim da tarde, milhares de habitantes encheram as ruas desta cidade do interior da Andaluzia para ver passar "El Abuelo", que não saía com este propósito desde março de 1949.

"Estamos a enfrentar uma seca persistente e esta procissão é para pedir ao Senhor que nos ajude e nos salve", explicou à AFP Ricardo Cobos, membro da confraria "El Abuelo".

"Dependemos muito das oliveiras e do azeite e é um desastre económico quando a terra não tem água", acrescentou.

Espanha, que exporta boa parte da sua produção agrícola para o resto da Europa, está a sofrer uma seca histórica que preocupa os agricultores e as autoridades.

60% das terras agrícolas "sufocadas" pela seca

Segundo o Coag, o principal sindicato dos agricultores, 60% das terras agrícolas espanholas estão atualmente "sufocadas" pela falta de chuva. E os reservatórios do país estão apenas 50,1% cheios, ou mesmo 24,8% na bacia do Guadalquivir, na Andaluzia.

Na semana passada, a Espanha também registou uma onda de calor invulgarmente precoce, com temperaturas superiores a 37°C em alguns locais.

O Governo espanhol solicitou à Comissão Europeia, na terça-feira, a ativação da "reserva de crise" da Política Agrícola Comum para ajudar os seus agricultores.

Paralelamente a este pedido, o Governo espanhol anunciou uma série de benefícios fiscais para os agricultores, incluindo uma redução de 25% no imposto sobre o rendimento, que deverá beneficiar 800.000 profissionais.

Em Jaén, o céu é o limite. "Vim aqui para ver o Senhor e acredito mesmo que ele nos vai dar água", disse Antonia Contreras, uma dona de casa de uma cidade vizinha que acompanhou a procissão.

