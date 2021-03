Decisão implica mudanças no executivo de Pedro Sanchez que precisa do Unidas Podemos para governar.

Espanha. Pablo Iglesias abandona Governo e candidata-se a Madrid

Para já, não pressupõe nenhum perigo para o governo de coligação em Espanha mas o puzzle político em Madrid pode cobrar cara a decisão de Pablo Iglesias, atual líder do Unidas Podemos.

O também vice-presidente do Governo anunciou na segunda-feira que vai abandonar o executivo liderado por Pedro Sánchez para ser candidato às eleições regionais antecipadas da Comunidade de Madrid que está nas mãos do PP.

A presidente do Governo da Comunidade de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, convocou eleições antecipadas para abril e espera-se uma dura batalha política pela conquista do poder regional.



"Na política é preciso ter coragem, coragem para dar as batalhas que se tem de dar e também ser capaz de compreender quando chega a hora de dar lugar a uma nova liderança", declarou Iglesias num vídeo colocado nas redes sociais do Podemos na segunda-feira de manhã.

Assim, o vice-presidente para os Direitos Sociais e Agenda 2030 anunciou a saída do Governo a tempo da campanha eleitoral que começa a 20 de abril e propos Yolanda Díez, atual ministra do Trabalho, para o seu posto. Sugeriu ainda que a também militante do Partido Comunista devia ser a candidata do Unidas Podemos às eleições legislativas e a primeira mulher a liderar um Governo em Espanha.

De Díez disse que ela já é a melhor Ministra do Trabalho do país. "Yolanda Díez poderia ser a próxima presidente do Governo de Espanha", disse, por isso encorajou toda a militância Podemos e formações afins para Díez ser a candidata nas próximas eleições gerais e a primeira mulher a liderar o Governo do país.

"Madrid enfrenta atualmente um enorme risco, que é um risco para Madrid mas também para toda a Espanha, de que exista um governo de extrema-direita com Ayuso [atual presidente da Comunidade de Madrid] e Vox", afirmou Iglesias durante o seu discurso. Contudo, salientou que, ao mesmo tempo, é uma oportunidade que não se pode "perder de finalmente haver um governo de esquerda na Comunidade de Madrid".

Segundo o La Vanguardia, a saída de Iglesias do executivo teria sido decidida na quinta-feira passada, um dia após o anúncio de eleições antecipadas em Madrid. A operação teria sido concebida pelo alto comando do Unidas Podemos durante as últimas 72 horas.



