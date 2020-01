Espanha. Neonazis entram à força em sede do PSOE

Grupo neonazi invadiu sede do PSOE, partido que governa Espanha, e polícia foi obrigada a intervir para desalojar os ocupantes.

Um grupo neonazi espanhol invadiu a sede nacional do PSOE, em Madrid, na quinta-feira, com a polícia a levar detida a líder do movimento Hogar Social Madrid, informaram as autoridades.

De acordo com a agência EFE, cerca de vinte membros do grupo neonazi Hogar Social Madrid invadiram a sede do PSOE por volta das 14h de quinta-feira e sentaram-se no átrio por pouco mais de meia hora até que a polícia os despejou. A polícia deteve Melisa Domínguez, líder do grupo, e propôs uma multa para outras três pessoas.

O protesto ocorreu algumas horas depois de a Polícia Nacional expulsar, sem incidentes, cerca de trinta neonazis da Casa Social de Madrid que ocupavam um edifício que foi sede da central sindical Comisiones Obreras.

O PSOE publicou no Twitter um vídeo que mostra o momento de tensão vivido na sede com a irrupção dos membros do grupo neonazi juntamente com a mensagem: "Diante da intolerância, mais força e convicção dos nossos princípios socialistas". "Não nos vão silenciar, não nos vão intimidar. Somos e continuaremos a ser o muro de contenção contra a extrema-direita".

Posteriormente, o líder do PSOE e presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, condenou o ataque da extrema-direita através de um tweet: "As nossas convicções e a nossa esperança são mais fortes. Diante do ódio e da intolerância, continuaremos a defender os valores socialistas, a DEMOCRACIA e a LIBERDADE".

Com a invasão também da antiga sede das Comisiones Obreras, contam-se já nove os edifícios que o grupo neonazi ocupa desde a sua constituição em 2014. A antiga sede da central sindical em Madrid, com sete andares e uma cave, tem uma área total de cerca de 7 mil metros quadrados e permaneceu vazia desde 2013, quando os empregados do sindicato foram transferidos para outros escritórios na capital.

