Incidente

Espanha. Menina de 20 meses morre após ser atingida por bola de granizo

Uma menina de 20 meses de idade morreu no nordeste de Espanha na terça-feira à noite após ter sido atingida por uma pedra de granizo durante uma tempestade de rara violência, disseram as autoridades locais e de saúde.

Uma pedra de granizo "caiu-lhe na cabeça" e "ela não sobreviveu", disse Carme Vall, vereadora do município de La Bisbal d'Empordà, perto de Girona, na Catalunha, que foi atingido pela tempestade, à rádio RAC1.

"O granizo só caiu durante dez minutos, mas foram dez minutos de terror", acrescentou.

O hospital de Girona, para onde a criança foi transferida, informou que a bebé tinha 20 meses de idade e confirmou que "morreu ontem à noite na instituição", sem dar mais pormenores.

Bolas de gelo tinham até 11 cêntimetros de diâmetro

A tempestade de granizo atingiu La Bisbal d'Empordà na terça-feira à tarde, causando enormes danos devido ao tamanho das pedras, que tinham até 11 centímetros de diâmetro, de acordo com Carme Vall.

Os vitrais da igreja da cidade, por exemplo, foram estilhaçados pelo impacto das pedras de granizo, segundo as fotografias publicadas pela cidade.

As bolas de gelo duro como rocha também danificaram muitos carros, alguns com telhados dobrados ou janelas partidas, e bancos públicos, de acordo com imagens transmitidas pela televisão estatal.

