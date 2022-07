Espanha. Mais de 500 mortos após onda de calor na Europa Ocidental

Esta pode ter sido a onda de calor mais intensa alguma vez registada em Espanha e uma das três mais longas.

Espanha lamentou na quarta-feira as "mais de 500" mortes registadas no país devido a uma onda de calor que varreu a Europa Ocidental, espalhando incêndios devastadores e empurrando as temperaturas para níveis recorde.

"A emergência climática é uma realidade" e "as alterações climáticas estão a matar", disse o primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez numa visita à região nordeste de Aragão, que foi atingida por um dos muitos incêndios que assolaram dezenas de milhares de hectares do país.

O que o calor já está a mudar nas nossas vidas Julho está abater recordes de temperatura na Europa e nem os países tradicionalmente mais frescos parecem conseguir escapar.

As temperaturas excecionalmente elevadas ao longo de dez dias causaram a morte de "mais de 500 pessoas", disse, referindo-se a estimativas de excesso de mortalidade de um instituto de saúde pública.

Segundo dados preliminares da agência meteorológica espanhola, esta pode ter sido a onda de calor mais intensa alguma vez registada em Espanha e uma das três mais longas.

A segunda vaga de calor em apenas um mês no continente, que varreu a Europa Ocidental nos últimos dias, de Portugal ao Reino Unido, bateu muitos recordes de temperatura.

Este aumento das ondas de calor é uma consequência direta da crise climática, segundo os cientistas, com as emissões de gases com efeito de estufa a aumentarem a sua intensidade, duração e frequência.

