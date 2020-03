O antigo rei de Espanha é suspeito de ter recebido 65 milhões de euros através de uma conta bancária na Suíça em nome de Corinna Larsen num alegado crime de suborno para a construção de uma linha ferroviária na Arábia Saudita por empresas espanholas.

Espanha. Juan Carlos I suspeito de corrupção em caso que envolve ex-amante

É mais um alegado caso de corrupção a manchar a imagem da monarquia espanhola. De acordo com o El Diario, o departamento anti-corrupção da procuradoria enviou um pedido ao Ministério Público suíço para investigar uma doação de 65 milhões de euros a uma conta bancária na Suíça em nome de Corinna Larsen, antiga amante do rei emérito Juan Carlos, e oriunda de uma fundação no Panamá com ligações ao pai do atual rei Felipe VI.

O pedido de informações, explica o El Diario, acontece na sequência de as autoridades judiciais helvéticas terem realizado um pedido semelhante a Madrid uma vez que espanhóis e suíços suspeitam que a fonte do dinheiro é a Arábia Saudita e está relacionado com um alegado crime de suborno na construção de uma linha ferroviária de alta velocidade que liga Meca a Medina por empresas espanholas.

Esta deverá ser a origem dos fundos que acabaram nas mãos de Corinna Larsen, que perdeu em 2019 o título de princesa porque o ex-marido, o príncipe austríaco Casimir zu Sayn Wittgenstein-Sayn se voltou a casar. A ex-amante de Juan Carlos mostrou arrependimento de ter sido sua testa-de-ferro em negócios pouco claros vai denunciar o antigo rei de Espanha nos tribunais de Londres por ameaças e o assédio que diz sofrer desde 2012, quando a relação ficou conhecida depois de uma viagem juntos ao Botswana. Corinna Larsen diz que foi pressionada para não revelar segredos de estado como revelou um porta-voz da empresária à Europa Press.

