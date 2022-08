Marin Eugen Sabau, 46 anos, segurança romeno, alvejou três colegas e um polícia em Tarragona.

Tarragona

Espanha. Homem eutanasiado antes do julgamento por tiroteio

Um homem que ficou paralisado após um tiroteio em que feriu quatro pessoas foi eutanizado em Espanha, na terça-feira, antes do seu julgamento, numa ação sem precedentes no país onde o direito à morte prevaleceu sobre os procedimentos legais.

"De acordo com a realização da eutanásia prevista para hoje (terça-feira), o Sr. Marin Eugen Sabau morreu às 18h30 no hospital de Terrassa", no nordeste de Espanha, anunciou o seu advogado numa declaração.

Marin Eugen Sabau, 46 anos, segurança romeno, alvejou três colegas e um polícia em Tarragona em dezembro, ferindo várias pessoas mas não matando ninguém, antes de também ele ter sido atingido por um tiro na coluna vertebral que o deixou paralisado.

O homem a quem a imprensa espanhola chamou "o atirador de Tarragona" disse que agiu assim porque estava a passar por um "inferno" no trabalho e acusou os seus chefes de racismo.

Sabau esteve acamado no hospital prisional de Terrassa, perto de Barcelona, desde então, e exigia o direito de morrer.

Um "direito fundamental", diz tribunal

"Sou um paraplégico. Tenho 45 pontos na minha mão. Não consigo mexer o meu braço esquerdo. Tenho parafusos (no meu corpo) e não consigo sentir o meu peito", explicou ao juiz do tribunal de Tarragona, que decidiu a seu favor no início de julho.

O tribunal não se opôs ao seu pedido de eutanásia, tendo decidido que se tratava de um "direito fundamental" e que "a lei não regula especificamente a eutanásia no caso de pessoas em prisão preventiva ou sujeitas a procedimentos judiciais".

Os advogados das partes civis queriam um julgamento para que o acusado pudesse compensar as vítimas.

"As vítimas têm um sentimento de frustração: uma pessoa foi deixada a decidir quando e como terminar o processo judicial", disse à AFP José Antonio Bitos, o advogado de dois polícias feridos (um durante o tiroteio, o outro na perseguição que se seguiu).

"Não nos opusemos à eutanásia, mas ao facto de esta ter ocorrido antes do julgamento", insistiu, lamentando não ter podido "ver este homem sentar-se no banco dos réus".

O advogado sublinhou que enquanto os seus clientes vão receber uma indemnização da administração pública por terem sido feridos em serviço, mas que as outras vítimas do tiroteio "não terão um julgamento nem receberão uma indemnização".

A lei que permite a eutanásia entrou em vigor a 25 de junho de 2021 em Espanha, passando a ser o quarto país europeu a ter descriminalizado a morte assistida, depois dos Países Baixos, Bélgica e Luxemburgo.

