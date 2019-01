Espanha. Encontrado corpo do menino que caiu no poço

O corpo da criança de dois anos foi localizado no fundo do poço a cerca de 73 metros de profundidade, avança o El Español.

O corpo de Julen Jiménez, o menino de dois anos que caiu dentro de um poço em Málaga, terá sido hoje localizado a cerca de 73 metros de profundidade pelas equipas de resgate, avança o jornal El Español. A criança terá sido encontrada sem vida.

Para o local tinham sido destacados elementos do serviço 112, do Consórcio Provincial de Bombeiros, Proteção Civil, a Equipa de Resgate e Intervenção de Montanha (EREIM) de Álora e Granada, submarinistas e bombeiros de Málaga. Algumas empresas privadas estavam também a ajudar nas buscas fornecendo equipamento para tentar localizar a criança.



Julen caiu dentro de um poço quando estava a brincar com o primo, a poucos metros dos pais que estavam a fazer uma paella com outros familiares. O pai ainda tocou no braço da criança antes de ela cair. É a segunda vez que o casal espanhol perde um filho. Em 2017, estavam a passear na praia com o filho mais velho, Óliver, de apenas três anos, quando este morreu subitamente, devido a insuficiência cardíaca. O casal está a receber apoio de psicólogos no terreno.