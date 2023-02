Entre Barcelona e Lyon e entre Madrid e Marselha.

Mundo 2 min.

Renfe

Espanha e França voltarão a ter ligações de comboio de alta velocidade até ao verão

Lusa Entre Barcelona e Lyon e entre Madrid e Marselha.

Espanha e França vão voltar a ter ligações de comboio de alta velocidade antes do verão, entre Barcelona e Lyon e entre Madrid e Marselha, disse esta segunda-feira a empresa pública espanhola de comboios Renfe.



As ligações de comboio de alta velocidade estão paradas entre Espanha e França desde que há um ano a empresa francesa de caminhos de ferro SNFC anunciou que não renovaria o acordo com a Renfe para as operações conjuntas das ligações internacionais entre os dois países.

Novo comboio-hotel noturno quer ligar Paris ao Porto e a Lisboa Uma start-up francesa quer pôr os comboios-hotéis noturnos de novo nos carris da Europa e nos seus planos está a ligação entre as cidades portuguesas e a capital francesa.

A Renfe solicitou as licenças para operar em França e assegurar as ligações que existiam em conjunto com a SNFC e obteve já as autorizações, tendo hoje feito a primeira viagem de teste com maquinistas espanhóis em território francês, na ligação até Lyon, desde Barcelona.

"Voltaremos a França antes do verão. Conseguimos todas as autorizações num tempo recorde, apesar dos obstáculos franceses", afirmou o diretor de operações de alta velocidade internacional da Renfe, Juan Ricardo Zambrana, em declarações a jornalistas hoje, durante a viagem de teste entre Barcelona e Lyon, citado por meios de comunicação social espanhóis.

Esta será a primeira vez que a Renfe operará sozinha num país fora de Espanha, mas a empresa diz esperar vir a fazer o mesmo noutros mercados, essencialmente, europeus.

O objetivo, segundo o plano estratégico da empresa em vigor, é que 10% das suas receitas tenham origem em mercados internacionais em 2028, tanto na alta velocidade como em ligações ferroviárias suburbanas.

Empresa espanhola espera assegurar 28 ligações semanais

A SNFC argumentou, para acabar com as ligações que fazia em conjunto com a Renfe, que os trajetos não eram viáveis economicamente, algo de que Juan Ricardo Zambrana disse hoje discordar, nomeadamente, pensando num prazo de dois a três anos.

Espanha. Um milhão de passes gratuitos para combater a inflação A medida, prevista para um período de quatro meses, permite circular livremente em comboios regionais e suburbanos.

A empresa espanhola espera assegurar 28 ligações semanais no pico da oferta nas ligações com França.

A Renfe espera ainda conseguir autorização para fazer o trajeto entre Barcelona e Paris em alta velocidade.

A empresa espanhola também operou até ao início da pandemia, em 2020, ligações internacionais ferroviárias com Portugal, em acordo com a CP.

No entanto, as duas empresas já anunciaram que a única ligação que então existia, noturna, entre Lisboa e Madrid, que era deficitária, não será retomada.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.