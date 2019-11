Espanha. Dois membros de "La Manada" condenados por gravar e fotografar violação

Dois homens do grupo de cinco que violou em grupo uma jovem em Pamplona em 2016 e que ficou conhecido como "La Manada" foram condenados a mais três anos e três meses de prisão por filmarem e fotografarem o ato.

Bruno AMARAL DE CARVALHO Dois homens do grupo de cinco que violou em grupo uma jovem em Pamplona em 2016 e que ficou conhecido como "La Manada" foram condenados a mais três anos e três meses de prisão por filmarem e fotografarem o ato.

Três anos e meio depois da brutal violação em grupo de uma mulher em Pamplona pela Manada, como ficaram conhecidos os arguidos, a segunda secção da Audiência de Navarra condenou dois destes homens a uma outra pena de três anos e três meses de prisão e a uma multa de 5670 euros por um crime contra a privacidade. De acordo com este tribunal, Antonio Manuel Guerrero e Alfonso Jesús Cabezuelo gravaram sete vídeos e tiraram duas fotografias da violação em 7 de julho de 2016 na cidade basca.

Nesta sentença que ainda pode ser objeto de recurso, os juízes impõem aos dois condenados a pena máxima de prisão requerida pela acusação composta pela vítima, pelo governo autónomo de Navarra e pela Câmara Municipal de Pamplona.

Para este crime concreto, os juízes absolveram os outros três arguidos. Consideram que o crime foi consumado instantaneamente com as gravações e a toma de duas fotografias sem que estes "contribuíssem de forma relevante para a consumação" do crime.

Os cinco homens envolvidos nesta violação vão enfrentar os tribunais também esta semana em Córdoba, no sul de Espanha, por um alegado abuso sexual a uma jovem de Pozoblanco, dois meses antes da agressão em Pamplona. Também neste caso, os arguidos gravaram-se a tocar no peito de uma jovem, que tinha 21 anos quando tudo aconteceu, e cujas imagens estavam nos telemóveis confiscados pela polícia depois da violação no País Basco. Foi esta descoberta que levou à abertura de uma nova investigação. O advogado da Manada, Agustín Martínez Becerra, afirmou ao El País que vai recorrer.

Em julho, o Supremo Tribunal condenou os cinco arguidos a 15 anos de prisão pelo delito de violação. Antonio Manuel Guerrero, então polícia, foi acusado a mais de dois anos pelo crime de roubo com intimidação. O Supremo Tribunal de Justiça anulou a sentença proferida pelo Tribunal Civil e Criminal do Supremo Tribunal de Justiça, que em dezembro de 2018 confirmou a sentença anunciada de nove anos de prisão aos arguidos pela Segunda Seção do Tribunal por abuso. As primeiras decisões judiciais deste caso provocaram enormes manifestações em diferentes partes de Espanha contra exigindo que se reconhecesse que era violação e não abuso.

