Espanha. Deputado de extrema-direita com coronavírus apanhado na rua

Javier Ortega Smith foi abordado por um canal de televisão espanhol enquanto caminhava na rua sem qualquer proteção e depois de ter sido dado como suspeito do novo coronavírus.

Há uma semana, Javier Ortega Smith, secretário-geral do partido espanhol Vox, anunciou que deu positivo no teste de covid-19 e pediu desculpa por ter realizado um evento no passado domingo, Madrid, com cerca de 9 mil pessoas. O político de extrema-direita que afirmara no ano passado que os imigrantes podiam ser portadores de graves doenças acabou por contaminar vários membros da sua organização. Dias depois, o líder do Vox, Santiago Abascal, também dava positivo.

Depois das críticas ao partido de extrema-direita por ter decidido manter um comício com milhares de pessoas a meio da pandemia, Javier Ortega Smith foi apanhado numa rua de Madrid, apesar da suspeita de ter coronavírus, e de estar obrigado a cumprir quarentena em casa. O secretário-geral do Vox, que saía de um hospital, não quis fazer nenhuma declaração e pediu respeito porque estava acompanhado da mãe: "Ela está doente, um pouco de respeito por favor", afirmou a uma repórter do programa Todo Es Mentira.

Se fue a Milán y a Vitoria(focos de coronavirus).

Después hizo un acto multitudinario tosiendo y le dio la mano a más de mil personas.

Dio positivo en coronavirus.

Hoy salió sin mascarilla ni protección.

Se llama Ortega Smith y es franquista y reaccionario. pic.twitter.com/YXpyziRg5k — Vivas (@SoniaVivasRive3) March 13, 2020

Por sua vez, Silvia Brasero, do canal Cuatro, explicou que Javier Ortega Smith caminhava sem máscara. De acordo com as recomendações do Ministério espanhol da Saúde, perante a suspeita de covid-19 as pessoas devem permanecer num espaço fechado sem contacto com outras pessoas e chamar as autoridades de saúde.

