Espanha. Debate eleitoral previsível entre candidatos

Pablo Casado ganhou a liderança do Partido Popular com um discurso muito mais à direita do que a vice-presidente do último governo do PP, Soraya Sáenz de Santamaría. O antigo chefe de gabinete de José María Aznar pretende o rearmamento ideológico do partido para conseguir derrotar os socialistas, mas sobretudo para evitar a erosão eleitoral para o Ciudadanos.