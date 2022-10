O "comportamento" do grupo terá suscitado "queixas" de vários passageiros, justificou a Renfe.

Polémica

Espanha. Crianças "barulhentas" expulsas de comboio

A empresa ferroviária espanhola Renfe está debaixo de fogo depois de, na segunda-feira, um grupo de 22 crianças ter sido expulso de um comboio por ser barulhento e incómodo.

As crianças viajavam de Barcelona para León, no âmbito de um campo de férias, quando o incidente teve lugar, na tarde de segunda-feira.

Segundo a Renfe, o revisor pediu-lhes que saíssem do comboio na estação de Palencia, pouco antes de chegarem a León, por causa do seu "comportamento", que terá suscitado "queixas" de vários passageiros.

Caso foi remetido ao Provedor de Justiça

As crianças estavam a fazer "barulho" excessivo e a correr pelas carruagens, precisou a companhia ferroviária. Este comportamento continuou apesar dos avisos feitos aos dois monitores que os acompanhavam.

O grupo acabou por ir para León a bordo de um "autocarro" que lhes foi disponibilizado e foi acompanhado "em permanência pelo pessoal da Renfe e pela polícia nacional", assegura a empresa em comunicado.

A decisão da Renfe foi denunciada pelos pais dos alunos em questão, que consideraram a ação desproporcionada e levantaram a possibilidade de um recurso judicial.

O caso foi remetido ao Provedor de Justiça espanhol, que anunciou na quinta-feira à noite a abertura de uma investigação para ver se a decisão da Renfe poderia constituir uma violação dos "direitos das crianças".

Renfe abriu investigação interna ao incidente

É preciso fazer uma "investigação aprofundada" para compreender "o porquê" do revisor da Renfe "ter tomado esta decisão", reconheceu a ministra dos Transportes, Raquel Sánchez, na noite de quinta-feira, na televisão pública.

No Twitter, o chefe do gabinete do ex-presidente catalão Carles Puigdemont, Josep Lluis Alay, tentou dar um tom político ao incidente, recordando que as crianças são da Catalunha.

"Não permitiremos que estes catalanófobos voltem a abusar dos nossos filhos", escreveu o líder separatista.

Perante as críticas, Renfe disse que abriu uma "investigação interna para esclarecer os factos". "Esta é a primeira vez que uma medida deste tipo é tomada", disse, evocando uma decisão "excecional".

