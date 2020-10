A vaga de infeções cresce sem controlo e Governo pondera voltar a impôr recolher obrigatório.

Espanha considera voltar a declarar estado de emergência

A vaga de infeções cresce sem controlo e Governo pondera voltar a impôr recolher obrigatório.

O Governo liderado por Pedro Sánchez está a estudar a hipótese de declarar recolher obrigatório noturno para toda a Espanha e para isso, legalmente, tem de voltar a aprovar um estado de emergência.

Esta hipótese foi confirmada, de acordo com o El País, pelo ministro da Saúde, Salvador Illa, que assinalou que outros países europeus estarão também a considerar implementar este tipo de medidas restrivas.

Segundo o governante espanhol, é ainda uma opção em aberto que só será apresentada pelo executivo se todas as regiões autónomas estiverem de acordo. Durante uma conferência de imprensa após o Conselho de Ministros, Illa deixou bem claro que o estado de alarme seria indispensável para viabilizar uma medida tão dura em matéria de restrição de liberdades e salientou que não poderia ser feito sem o apoio do PP, principal partido da oposição.

O ministro mostrou-se particularmente preocupado após o Conselho de Ministros. "Estão a chegar semanas muito difíceis", sublinhou. "No que diz respeito à possibilidade de recolher obrigatório, vimos que é aplicada noutros países europeus com incidências semelhantes e, noutros casos, com incidências cumulativas ainda menores.

