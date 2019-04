Líderes do PP e do Vox exerceram direito de voto ao final da manhã.

Espanha. Casado e Abascal votaram quase ao mesmo tempo

Os líderes do PP, Pablo Casado, e do Vox, Santiago Abascal, votaram ao final da manhã quase em simultâneo, embora em distintos locais de voto. E, à imagem do que fizeram Sánchez, Iglesias e Rivera, ambos deixaram apelos a uma forte participação dos cidadãos espanhóis no ato eleitoral.



Santiago Abascal votou em Madrid. Foto: AFP





Estamos ante las elecciones más decisivas para el destino de España. Por eso, pido la máxima participación, #vota con la cabeza y unidos para lograr un gobierno estable. Os deseo que paséis una muy buena jornada #EleccionesGenerales28A en este clima de convivencia y concordia. pic.twitter.com/uhtAkKHjIU — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) April 28, 2019





El líder de Vox no lo ha tenido fácil para salir del colegio electoral por la cantidad de gente que se había congregado a las puertas.



Estas han sido las palabras de Abascal a los periodistas tras votar.



🎥 @bfernandezm1 pic.twitter.com/Fjw2bTAzwc — EL MUNDO (@elmundoes) April 28, 2019

Durante o dia de hoje há perto de 37 milhões de eleitores espanhóis que podem participar no ato eleitoral.



