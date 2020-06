A divulgação de documentos secretos da CIA que revelam que Felipe González, antigo presidente do governo, ordenou a criação de esquadrões da morte contra independentistas bascos nos anos 80 motivou a proposta que foi bloqueada pelo PSOE, PP e Vox.

Espanha. Bloco central e extrema-direita impedem investigação a terrorismo de Estado contra independentistas

Bruno Amaral de Carvalho A divulgação de documentos secretos da CIA que revelam que Felipe González, antigo presidente do governo, ordenou a criação de esquadrões da morte contra independentistas bascos nos anos 80 motivou a proposta que foi bloqueada pelo PSOE, PP e Vox.

O PSOE e o PP, os dois principais partidos que encabeçaram praticamente todos os governos em Espanha desde o fim do franquismo vetaram, conjuntamente com o Vox, de extrema-direita, o pedido inquérito parlamentar formulado pelos independentistas bascos do Bildu. A petição teve o apoio também do Partido Nacionalista Basco, que governa atualmente no País Basco, dos independentistas catalães ERC, JxCat, CUP e dos galegos do BNG.



Esta terça-feira, soube-se que os serviços jurídicos do parlamento não se mostravam contra a criação de uma comissão parlamentar desde que Felipe González não comparecesse de forma “direta”, uma vez que o ex-presidente do PSOE já não ocupa nenhuma função pública.

Para o Podemos, partido de esquerda que está no governo espanhol, este é uma “má notícia”, uma vez que “era uma maneira de pedir desculpas às vítimas do terrorismo de Estado”, referiu o deputado Gerardo Pisarello. A este veto, somam-se as críticas aos bloqueios esta semana, pelos mesmos partidos, a uma investigação a suspeitas de corrupção do antigo rei Juan Carlos I.

Na semana passada, documentos desclassificados da CIA apontaram Felipe González como responsável, nos anos 80, pela criação dos GAL, estrutura paramilitar estatal usada para executar dezenas de líderes independentistas bascos e membros da ETA.

Até ao momento, são conhecidos 27 assassinatos por parte desta organização para-estatal que foi objeto de vigilância por parte dos serviços secretos norte-americanos. Agora, mais de três décadas depois, vários documentos desclassificados da CIA apontam o ex-presidente do governo espanhol, Felipe González, eleito pelo PSOE.

