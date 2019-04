Os resultados da autópsia ao corpo do menino de dois anos foram revelados esta segunda-feira.

Espanha. Bebé Julen morreu devido à queda no poço

As autoridades espanholas revelaram esta segunda-feira que Julen sofreu um “traumatismo cranioencefálico e raquimedular” e que terá morrido “poucos minutos depois da queda”. O menino de dois anos, que foi encontrado morto pelas equipas de resgate no dia 26 de janeiro, esteve 13 dias preso num poço com 107 metros de profundidade.

Último adeus a Julen, o menino que morreu depois de cair num poço Centenas de pessoas encheram hoje a entrada do cemitério de San Juan, no bairro malaguenho de El Palo, para se despedirem de Julen, o menino de dois anos que morreu após a queda num poço há duas semanas em Totalán.

No dia 13 de janeiro, Julen caiu num poço em Málaga, na Espanha, quando estava a brincar com o primo, a poucos metros dos pais que estavam a fazer uma paella com outros familiares. O pai ainda tocou no braço da criança antes de ela cair. Os familiares reportaram às autoridades que ouviram a criança chorar durante a queda, mas depois permaneceu o silêncio. É a segunda vez que o casal passa pela ansiedade de perder um filho.

O mineiro que perdeu o pai num poço está a fazer tudo para resgatar Julen Há 24 anos, 14 mineiros morreram numa explosão numa mina nas Astúrias. Um deles era português e o pai de Lázaro Alves Gutiérrez, um dos oito mineiros que faz parte da equipa de restage do menino de dois anos que caiu no poço, em Málaga.

As características do terreno, de extrema dureza, dificultaram o trabalho de perfuração de um túnel vertical de 60 metros paralelo àquele em que a criança caiu, o que atrasou a entrada em ação da equipa de resgatepara escavar a galeria de acesso ao local onde Julen se encontrava.