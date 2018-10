Todos os anos o festival das torres humanas regressa à cidade de Tarragona, na região espanhola da Catalunha. Uma tradição com mais de 200 anos e imprópria para pessoas com síndrome vertiginoso.

Espanha: As torres humanas impróprias para quem tem vertigens

Os castells ou torres humanas são uma tradição centenária na Catalunha. A 27° edição do evento realizou-se no passado fim de semana na cidade de Tarragona, na Catalunha. Centenas de pessoas de todas as idades e sexos formam as torres, que poderão atingir nove metros de altura. As equipas competem entre si na mobilização e desmobilização das estruturas, sob o mote "força, equilíbrio, valor e sensatez". A tradição - Património Mundial da UNESCO desde 2010 - está ligada aos movimentos independentistas da região catalã. Os participantes vestem um uniforme tradicional: calças brancas, faixa preta, alpargatas e um lenço na cabeça. Veja a galeria de fotos.

