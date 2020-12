Militares que chegaram a enviar cartas ao rei Felipe VI e ao presidente do Parlamento Europeu, David Sassoli, tinham grupo no Whatsapp onde lançavam insultos e se falava em fuzilar 26 milhões de espanhóis.

Mundo 3 min.

Espanha. Altas patentes e militares na reserva defenderam golpe contra Governo

Bruno Amaral de Carvalho

Uma nova polémica acentuou a já turbulenta situação política em Espanha com a subida da extrema-direita, a crise independentista na Catalunha e o Governo de coligação entre o PSOE e o Podemos.

Em novembro, um grupo de militares na reforma escreveu ao rei Felipe VI e ao presidente do Parlamento Europeu. No total, foram 73 altas patentes do exército que expressaram a sua oposição ao atual Governo e que assumiram no conteúdo da carta a terminologia usada pelo partido de extrema-direita Vox, que apresentara uma moção de censura contra o executivo liderado por Pedro Sánchez.

No documento enviado ao monarca espanhol, os militares afirmaram que Espanha vive uma situação de "deterioração", na qual a "coesão nacional" está em sério risco, "tanto nos seus aspetos políticos como económicos e sociais". Depois de responsabilizar o "governo social-comunista, apoiado por filoetarras e independentistas", de ameaçar com "a decomposição da unidade nacional", mostram o seu apoio e lealdade ao rei "nestes momentos difíceis para a Pátria".

Agora foi descoberto que os militares tinham um grupo no Whatsapp e que ponderaram realizar um "pronunciamento militar" em março, denunciou José Ignacio Domínguez, um dos participantes que abandonou o chat em entrevista à Cadena SER. O anúncio da desobediência ao Governo e, portanto, de um golpe anti-democrático, esteve em cima da mesa mas foi descartado por ser "inviável". O ex-militar acusou a maioria de ser admiradora da ditadura franquista e de aspirarem por um regime semelhante.

Poucos dias depois da carta enviada ao Parlamento Europeu, um dos militares enviou um vídeo, já eliminado, com um comentário elucidativo. "E a fina chuva continua a cair e a empapar a terra até que esta ralé acabe por ter o que quer. Onde estamos nós, para que parte da história (sic) de Espanha recuámos?" Outro responde que "a 1934" e o primeiro responde que "possivelmente, Pepe" e "1936 [golpe fascista contra Governo republicano] não voltará a acontecer" porque "Espanha não é o que era". Um terceiro intervém: "Isso é o que é mau. Espanha não é o que era".

Entre as mensagens trocadas no grupo do Whatsapp, muitas são graves, visto tratarem-se de chefias das forças armadas, mesmo que na reserva. Segundo informações da Infolibre, citadas pelo ElDiario, o Major General Francisco Beca escreveu que "não há outra opção senão começar a fuzilar 26 milhões de filhos da puta". E o capitão José Molina respondeu: "Acordei esta manhã totalmente convencido. Não quero que estes sem vergonha percam as eleições. Não. Quero que todos eles morram e toda a sua linhagem. É isso que eu quero. Isso é pedir muito?"

A ministra da Defesa, Margarita Robles, enviou o conteúdo do chat para o Ministério Público do Supremo Tribunal de Justiça de Madrid na quinta-feira. Para "caso os factos nele reflectidos constituam crime, cometido por pessoas a quem também poderia ser atribuído o estatuto de pessoal militar ativo, sem o ser".

Em declarações à Cadena SER, na quarta-feira, a ministra acusou aqueles que "se estão a camuflar na condição de militares, que já não têm, de encobrir uma cobardia e uma falta de princípios democráticos". A ministra insistiu que os autores destas cartas e comentários, que "envergonham qualquer democrata, não mereciam ter usado o uniforme do pessoal militar na altura e não têm o direito de manchar o nome das Forças Armadas".

