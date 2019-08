Espaço entre assentos nos aviões é cada vez menor

Acha que há pouco espaço entre os assentos nos aviões? Prepare-se porque a tendência é para piorar.

Acha que há pouco espaço entre os assentos nos aviões? Prepare-se porque a tendência é para piorar.

O que já é uma prova de contorcionismo pode vir a transformar-se num pesadelo. A Cebu Air, a maior companhia low cost das Filipinas, anunciou no mês passado que vai remodelar cozinhas e casas de banho de alguns dos seus A330neo para acomodar 460 assentos, mais 20 do que a lotação atual do avião. De acordo com a empresa de investigação sobre aeronáutica Landrum & Brown, esta é uma iniciativa que ameaça ser tendência, sobretudo nas rotas mais populares da Ásia.

“Trata-se de meter a máxima quantidade de passageiros como for possível”, explicou Mathieu De Marchi, consultor da empresa. “E vai piorar na próxima década”, avisou. Apesar de não agradar aos passageiros, aumentar a capacidade contribuiu para a recuperação da indústria da aviação nos Estados Unidos. Na Ásia, onde 100 milhões de pessoas viajam pela primeira vez de avião em cada ano, essa estratégia é habitual para as linhas de baixo custo cuja oferta se dirige sobretudo a uma classe média em expansão que se preocupa mais pelo preço do que pela comodidade.

A procura é tal no mercado asiático que há escassez de quase tudo: desde pilotos e mecânicos a aeroportos e pistas aterragem. As companhias aéreas fazem de tudo para evitar comprar mais aviões e ter de pagar direitos de aterragem adicionais em aeroportos que estão à beira da ruptura.

Comprar aviões maiores é uma das formas de resolver o problema e é o que tem feito a AirAsia Group. Em junho, a companhia malaia cancelou um pedido de centenas de aviões para conseguir um modelo maior que transporte mais 50 passageiros e percorra mil quilómetros adicionais.

Outra solução é simplesmente instalar mais assentos. A Ryanair fez isso mesmo em 2014 quando pediu à Boeing aparelhos com mais oito lugares do que o normal. A redução do espaço para as pernas é cada vez menor. No princípio da década de 2000, os intervalos entre as filas da classe económica tinham um espaço de 34 polegadas (86 centímetros). Agora, o mais frequente é haver apenas um espaço de 30 polegadas, que pode chegar até 28 polegadas em voos de curta duração, de acordo com Flyers Rights, um grupo de defesa dos passageiros com sede em Washington.

Janet Bednarek, historiadora da aviação da Universidade de Dayton, Ohio, afirma que os assentos mais pequenos são menos polémicos na Ásia em parte porque os asiáticos são mais pequenos do que os norte-americanos e os europeus.

