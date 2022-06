Todos os aviões foram obrigados a desviarem-se para os aeroportos dos países vizinhos.

Espaço aéreo suíço esteve fechado durante várias horas esta quarta-feira

AFP Todos os aviões foram obrigados a desviarem-se para os aeroportos dos países vizinhos.

O espaço aéreo suíço esteve fechado durante várias horas esta quarta-feira de manhã devido a uma avaria informática que afetou a Skyguide, a empresa responsável pelo controlo do tráfego aéreo no país.

A medida proibia todos os voos sobre o país e obrigava os aviões a desviarem-se para os aeroportos dos países vizinhos. E levou ao cancelamento de vários voos.



A Skyguide não especificou imediatamente a causa do mau funcionamento, o que levou ao encerramento completo do espaço aéreo suíço "por razões de segurança".

"O problema técnico no Skyguide foi resolvido e o encerramento do espaço aéreo foi levantado às 08h30" (hora local e no Grão-Ducado) O espaço aéreo suíço foi reaberto e as operações de voo sobre a Suíça e nos aeroportos de Genebra e Zurique foram retomadas", escreveu a Skyguide num tweet.

Zurique é o maior aeroporto da Suíça com mais de 10,2 milhões de passageiros em 2021. Com o levantamento gradual das restrições sanitárias, o tráfego aumentou acentuadamente desde março, aproximando-se dos níveis pré-pandémicos mês após mês.

Em Genebra, pouco mais de 5,9 milhões de passageiros viajaram pelo aeroporto, enquanto o tráfego aéreo foi, como em Zurique, severamente afetado pelas restrições sanitárias. Mas tem vindo a recuperar, nomeadamente desde março passado.

