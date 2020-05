Menos de um mês depois de assumir a pasta da Saúde, Nelson Teich diz o plano para ajudar o país a ultrapassar a crise sanitária está pronto.

"Escolhi sair". Sem ministro, Brasil já conta cerca de 15 mil mortos pelo novo coronavírus

Sem qualquer crítica aberta ao governo que abandona dois dias antes de completar um mês no cargo, Nelson Teich deixou subentendido que não estaria em condições de ajudar o país a enfrentar a pandemia que só nas últimas 24 horas matou mais de 800 pessoas, elevando para mais de 15 mil o número de vítimas associadas ao novo coronavírus.

"A vida é feita de escolhas, e eu hoje escolhi sair. Dei o melhor de mim neste período. Não é algo simples, estar neste Ministério num período tão difícil. Este é um trabalho de uma grande equipa, que sempre estiveram do meu lado e trabalharam intensamente por este país", afirmou em conferência de imprensa Teich, que pediu demissão pouco antes de completar um mês à frente da pasta da Saúde.



Nelson Teich garantiu ainda que deixou pronto um plano de trabalho, para auxiliar o país a enfrentar a pandemia, de forma a que possam entender melhor "o que está a acontecer e os próximos passos" a adotar.

Teich, oncologista de formação, agradeceu ainda ao Presidente, Jair Bolsonaro, pela oportunidade de ter comandado o Ministério e elogiou a dedicação da equipa que trabalhou consigo. "Eu aceitei [o cargo] porque achava que poderia ajudar o Brasil e ajudar as pessoas", concluiu o ministro demissionário, em conferência de imprensa que não mencionou qualquer mal estar com o Presidente.

Antes, a imprensa brasileira relacionava a saída com a polémica do uso da cloroquina no combate ao novo coronavírus.

É que, apesar das evidências científicas que mostram que mostram as fragilidades do medicamento nos pacientes com covid-19, o ministro que estava a dois dias de completar um mês no cargo, terá sido pressionado para ampliar o uso de cloroquina nos pacientes considerados menos graves.

De resto, segundo o mesmo jornal, Nelson Teich reuniu esta sexta-feira com o Presidente para lhe comunicar que não pretendia alterar os protocolos clínicos dos hospitais sem a comprovação científica da eficácia desta anti-malárico no tratamento das infeções respiratórias.

Ainda esta semana, noutro episódio, o mesmo Nelson Teich foi informado pelos jornalistas que o Presidente tinha assinado um decreto com vista à reabertura de várias atividades sociais, entre elas ginásios e cabeleireiros. O insólito, transmitido em direto nas televisões, deixou evidente o mal-estar entre os governantes.

