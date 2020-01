O gesto do Presidente francês está a causar mal estar entre as autoridades.

"Escândalo". Macron surge com t-shirt contra a violência policial e os sindicatos não perdoam

O episódio marca o regresso do Palácio do Eliseu ao festival anual de banda desenhada da cidade de Angoulême. Emmanuel Macron decidiu quebrar o jejum dos antecessores. François Mitterand foi o último chefe de Estado a participar no evento, mas a publicação de uma fotografia do atual Presidente com uma t-shirt contra a violência policial mudou o foco da cobertura mediática.

A imagem foi captada durante o almoço que reuniu os autores e a mais alta figura de Estado do país. Lado a lado com o ilustrador Jul, Macron exibiu a t-shirt com a inscrição "LBD 2020" e o desenho de um animal ferido num olho, numa referência clara aos efeitos das balas de borracha nas manifestações que se sucedem no país há mais de um ano, alimentadas primeiro pelos coletes amarelos e agora pela grande maioria dos contribuintes que tenta travar a reforma dos sistema de pensões nas ruas.

Os três principais sindicatos da polícia não demoraram a reagir e qualificaram o gesto presidente como um "escândalo". Citado pela AFP, o secretário-geral do Aliança vinca "o pior sinal no atual contexto de caos".

Da esquerda à direita, a imagem tem gerado diversas críticas. Os republicanos criticam a utilização de "uma ferramenta de propaganda anti-polícia que nada tem a ver com o Presidente da República". O insubmisso Jean-Luc Mélenchon lamenta a "trivialização da violência policial".

Liberdade artística

Entretanto, questionado pela imprensa, Macron desvalorizou o episódio. "Devo defender a criatividade, a liberdade de expressão, incluindo a insolência e a criação de artistas que dizem coisas com as quais não concordo", preferiu vincar.

Embora a 15 de janeiro, o Presidente tenha pedido "ética" na intervenção policial, depois da divulgação de três vídeos distintos onde é visível o uso excessivo da força policial contra os manifestantes, vem agora dar o dito por não dito. Debaixo de fogo, "rejeita o termo violência policial" e diz que "a violência está acima de tudo na sociedade".