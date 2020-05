Uma esquadra foi invadida e incendiada na cidade onde, durante sete minutos, um polícia asfixiou George Floyd, um afro-americano que estava desarmado, algemado e deitado no chão acabando por falecer mais tarde. Três polícias observaram sem reação. Homens foram despedidos mas o país exige justiça.

Escalam confrontos com a polícia em protestos por justiça a George Floyd

Uma esquadra foi invadida e incendiada na cidade onde, durante sete minutos, um polícia asfixiou George Floyd, um afro-americano que estava desarmado, algemado e deitado no chão acabando por falecer mais tarde. Três polícias observaram sem reação. Homens foram despedidos mas o país exige justiça.

A onda de protestos que exigem justiça à morte de George Floyd já vai na terceira noite e a tensão continua a escalar. Depois de se terem registado vários atos de violência, pilhagens, destruição de montras de lojas, dezenas de incêndios e confrontos com a polícia que interveio com gás lacrimogéneo, segundo as observações da equipa da CNN no local e relatos da polícia, esta quinta-feira à noite, protestantes invadiram uma esquadra da polícia em Minneapolis e incendiaram o local.

Um porta-voz da polícia daquela cidade do estado de Minnesota confirmou que a terceira esquadra, situada perto do local onde Floyd foi morto, foi evacuada "no interesse da segurança do pessoal". O incidente deu-se pouco depois das 22:00 de quinta-feira (06:00 de hoje no Luxemburgo).



No início da manhã desta quinta-feira, a polícia disse que um homem foi morto a tiro perto do local dos protestos, em Minneapolis, cidade onde Floyd morreu. Segundo o New York Times deu-se um tiroteio fatal na área de protesto que "parecia estar relacionado com o saque de uma loja de penhores onde o dono da loja disparou tiros".

"Não posso arriscar a segurança de pessoas inocentes, foi isso que me comprometi a defender e é isso que me dedico a fazer", disse Jacob Frey, presidente da câmara de Minneapolis, depois de ativar as forças de segurança. "Podemos ter as duas coisas. Podemos ter manifestações pacíficas, mas eu também tenho de garantir a segurança de todos na cidade".

Entretanto, uma enorme quantidade de polícias guardam a casa do agente que asfixiou durante sete minutos o George Floyd, contra o chão, desarmado e algemado. Num vídeo partilhado nas redes sociais as pessoas denunciam "vejam a quantidade a defender a casa de um assassino".

"Lutei, mais do que qualquer outra coisa, nas últimas 36 horas, com uma questão fundamental: Porque é que o homem que matou George Floyd não está na prisão?" disse o presidente da câmara Jacob Frey numa conferência de imprensa. "Se o tivessem feito, ou se eu o tivesse feito, estaríamos agora mesmo atrás das grades". E eu não posso dar uma boa resposta a esta pergunta".

Bridgett Floyd, irmã de George Floyd, apelou à justiça no programa "Today" da NBC, na quinta-feira. "Gostaria que esses agentes fossem acusados de homicídio porque foi exatamente isso que fizeram", disse.

De quarta para quinta-feira os ânimos começaram a escalar e os protestos que começaram por ser pacíficos foram-se tornando cada vez mais intensos. Segundo a New York Times, o governador do estado de Minnesota, Tim Walz, chamou-lhe "uma situação extremamente perigosa" e exortou os residentes a abandonar a zona.

Frey apelou aos residentes para que se acalmassem. "Imploro a nossa cidade, imploro a nossa comunidade, imploro a cada um de nós que mantenha a paz". Vamos honrar a memória de George Floyd", disse Frey à KARE11 numa entrevista telefónica.



As manifestações alastraram-se também a St. Paul, capital do estado do Minnesota, com a polícia a tentar impedir o saque de lojas e os bombeiros a serem chamados para combater incêndios, noticiou a agência Lusa.

Na quinta-feira à noite, em St. Paul, nuvens de fumo pairavam no ar, enquanto a polícia, armada com bastões e máscaras de gás, vigiava os manifestantes na maior rua comercial da cidade. Segundo a Lusa, as forças de segurança tentaram impedir manifestantes de saquear um armazém Target, havendo registo de muitas montras partidas.

Em Los Angeles, centenas de pessoas marcharam para protestar contra a morte de Floyd e a brutalidade policial já na quarta-feira. A dada altura, alguns manifestantes atacaram um carro da Patrulha da Auto-Estrada da Califórnia que continuou o seu percurso arrastando as pessoas que estavam à sua frente, descreve . "As manifestações pacíficas são uma marca do nosso país. A violência é injustificada e afasta-se da mensagem. Exorto todos nós a protestar pacificamente em nome da segurança pública de todos", afirmou o Xerife do Condado de Los Angeles, Alex Villanueva, numa declaração, citada pelo New t.



Também em Nova Iorque organizaram-se concentrações públicas, esta quinta-feira, em que se deram alguns casos com confrontos policiais. Em Denver, manifestantes bloquearam o trânsito no centro da cidade.

Segundo a CNN, em Memphis, Tennessee, a polícia respondeu a um protesto com material de guerra e pelo menos duas pessoas foram presas.

