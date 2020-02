As mulheres escocesas serão as primeiras no mundo a ter acesso gratuito a produtos de higiene feminina.

Mundo 2 min.

Escócia: todas as mulheres vão ter acesso grátis a tampões e pensos higiénicos

As mulheres escocesas serão as primeiras no mundo a ter acesso gratuito a produtos de higiene feminina.

Boas notícias para as mulheres residentes na Escócia e esperança para as restantes mulheres no mundo: O parlamento escocês aprovou esta terça-feira um projecto de lei que irá disponibilizar produtos de higiene feminina a todas as mulheres de forma gratuita.

Com este passo histórico, a Escócia torna-se a primeira nação do mundo a implementar este plano que terá um custo anual de implementação de aproximadamente 29 milhões de euros, avança a agência Reuters.

A legislação prevista irá colocar ao dispor tampões e pensos higiénicos em locais públicos designados como centros comunitários, clubes juvenis e farmácias.

O projeto de lei da Escócia para produtos de higiene feminina passou pela primeira etapa com 112 votos a favor, nenhum contra e com apenas uma abstenção. Agora, segue para a segunda etapa, onde membros do parlamento escocês podem propor alterações.

Durante o debate, a deputada responsável pelo projecto, Monica Lennon, disse que aprová-lo seria um “momento marcante para normalizar a menstruação na Escócia” e mostraria aos cidadãos a forma séria com que o Parlamento encara a igualdade de género”, cita a agência Reuters.

A deputada Alison Johnstone perguntou ao plenário: “Porque é que em 2020 o papel higiénico é visto como uma necessidade, mas os produtos femininos não são? Ser penalizado financeiramente por uma função corporal natural não é justo.”

A Escócia tem aberto caminho para facilitar o acesso a este tipo de produtos a pessoas de diferentes idades, enquanto que no Reino Unido os produtos sanitários são tributados em 5% - algo que o ex-primeiro ministro David Cameron disse que pretendia acabar mas que não podia por limitações impostas pelas regras da União Europeia.

Em 2018, os escoceses foram os primeiros do mundo a fornecer produtos de higiene feminina gratuitos em escolas, faculdades e universidades.



No Luxemburgo os tampões, pensos higiénicos, protege-slips, copos menstruais e todo o tipo de dispositivo de proteção e higiene feminina tiveram uma redução de preço desde o dia 1 de maio de 2019. Os preços desceram uma vez que estes tipos de produtos passaram a ter uma taxa super-reduzida de IVA, passando dos anteriores 17% para os 3%.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.