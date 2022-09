Leon, de 14 anos, terá sido encontrado sem vida pela mãe depois de participar no "Blackout Challenge".

Redes sociais

Escócia. Adolescente morre após fazer desafio do TikTok

DPA Leon, de 14 anos, terá sido encontrado sem vida pela mãe depois de participar no "Blackout Challenge".

De acordo com alguns meios de comunicação, um adolescente morreu na Escócia depois de participar num desafio do TikTok. A mãe de Leon, de 14 anos, contou ao Daily Record que encontrou o filho sem vida no quarto, no fim de semana passado.

O rapaz, natural da cidade de Cumbernauld, terá participado no "Blackout Challenge", soube a mãe através dos amigos de Leon. O desafio requer que os participantes se gravem a segurar a respiração até perderem a consciência.

Um desafio do Tik Tok deixou Archie em coma. Os pais lutam para não desligarem as máquinas A criança de 12 anos foi encontrada inconsciente no dia 7 de abril. Está, desde então, em morte cerebral.

"Nunca se está à espera que algo assim aconteça ao nosso filho", referiu a mãe, de 30 anos, em entrevista, apelando a todos os pais que alertem os filhos para o perigo. "Estes desafios online não valem a vida deles."

O caso faz lembrar o de Archie Battersbee, rapaz britânico de 12 anos que participou no mesmo desafio e ficou em coma, antes do desligar das máquinas de suporte de vida no início de agosto.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.