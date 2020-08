Descarrilamento ocorreu esta quarta-feira e deixou ainda seis pessoas feridas.

Escócia. Acidente com comboio provocou três mortos

O descarrilamento de um comboio, que ocorreu esta quarta-feira, 12 de agosto, em Aberdeenshire, na Escócia, provocou três mortos, incluindo o maquinista.

Segundo as autoridades o acidente, classificado pela primeira-ministra escocesa, Nicola Sturgeon, como “extremamente grave”, provocou também seis feridos. Apesar de terem sido transportados para o hospital, o seu estado não é grave, adianta a BBC.

As investigações às causas do descarrilamento já começaram e suspeita-se que um deslizamento de terras, devido as chuvas intensas no dia anterior, possa estar na sua origem.

De acordo com a BBC, o comboio era composto por duas locomotivas, uma à frente e outra atrás, com quatro carruagens pelo meio.

As imagens recolhidas pela CCTV, nas estações onde a composição parou, sugerem que transportava, no total, nove pessoas na altura do acidente. Àquele canal televisivo, Eddie Wylie, da Polícia Britânica de Transportes, disse acreditar que todos os passageiros e tripulantes tinham sido contabilizados, mas acrescentou que será ainda realizada uma busca "completa e minuciosa"para confirmar que não há nenhuma vítima encarcerada ou debaixo das carruagens.

No local do descarrilamento estiveram, pelo menos, 30 ambulâncias e um helicóptero, para socorrer os acidentados.



