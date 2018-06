Mais de três mil pessoas tiveram de ser evacuadas depois da mais violenta erupção dos últimos 40 anos. Aeroporto da capital está encerrado.

Erupção em vulcão da Guatemala mata 25 pessoas

Pelo menos 25 pessoas perderam a vida e mais de três mil tiveram de ser evacuadas devido à mais grave erupção dos últimos 40 anos no vulcão de Fogo, na Guatemala. Há ainda um número não determinado de desaparecidos.



As agências internacionais descrevem rios de lava que destruíram as casas em El Rodeo de Escuintla, no sul do país. As autoridades locais apontam para 3.100 evacuados, duas dezenas de feridos e cerca de 1,7 milhões de pessoas afetadas pela erupção.

As cinzas lançadas pelo vulcão alcançaram os 10 mil metros de altura, prevendo os especialistas que a atividade prossiga durante mais algumas horas.



