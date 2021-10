Durante o enterro, a lápide de Friedländer foi coberta com um pano preto e uma placa com o nome de Hafenmayer e uma citação de João 8,32: "E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará".

"Erro terrível". Cinzas de neo-nazi alemão enterradas no terreno de académico judeu

Durante o enterro, a lápide de Friedländer foi coberta com um pano preto e uma placa com o nome de Hafenmayer e uma citação de João 8,32: "E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará".

A direção da igreja que administra um cemitério fora de Berlim afirmou ter cometido um "erro terrível " ao permitir que as cinzas de um proeminente negacionista do Holocausto fossem enterradas no terreno de um musicólogo de origem judaica.

Segundo o jornal britânico The Guardian, Henry Hafenmayer, um ativista neonazi de 48 anos de idade, foi enterrado na sexta-feira passada no cemitério Stahnsdorf South-Western em Brandenburg, numa cerimónia que contou com a presença de notórios extremistas de direita, incluindo Horst Mahler, o membro fundador do grupo Baader-Meinhof que se tornou neonazi.

Hafenmayer tinha ganho o estatuto de mártir nos círculos extremistas de direita alemães, ainda antes da sua morte causada por doença em agosto deste ano. O reconhecimento veio após ter sido condenado à prisão por uma série de cartas anti-semitas a instituições públicas que descreviam o Holocausto como uma "mentira".

Fotografias do "espectáculo" do enterro mostram que a urna de Hafenmayer foi colocada para descansar em frente de uma lápide do erudito judeu Max Friedländer, um cantor e musicólogo nascido na Prússia que morreu de um derrame cerebral em Berlim em 1934.

O responsável pelo controlo ao anti-semitismo de Berlim, Samuel Salzborn, apresentou na terça-feira uma queixa criminal no departamento de justiça. "É óbvio que os extremistas de direita escolheram deliberadamente uma sepultura judaica a fim de perturbar a paz eterna através do enterro de um negador do Holocausto", citou o The Guardian.



Segundo o mesmo jornal, a Igreja Evangélica em Berlim-Brandenburg e Silesian Upper Lusatia, que gere o cemitério de 200 hectares, disse que o cemitério tinha sido recuperado para novos funerais e os restos cremados de Friedländer tinham sido removidos, como é prática comum nos cemitérios cujos arrendamentos não são renovados após um "período de repouso" de 10 a 20 anos. Contudo, a lápide de Friedländer tinha sido deixada de pé desde que foi declarada monumento classificado.

A direcção do cemitério disse ter rejeitado um pedido inicial do advogado neonazi para um terreno funerário mais central, por medo que o cemitério de Stahnsdorf South-Western pudesse tornar-se um ponto de encontro para extremistas de direita.

Um pedido subsequente para enterrar Hafenmayer no local da antiga sepultura de Friedländer tinha sido concedido com base no princípio de que cada ser humano tem "direito a um lugar de descanso final", e porque o registo do cemitério listava o músico e estudioso como sendo um protestante na altura da sua morte.

No entanto, a igreja admitiu que tinha julgado mal a situação e estava a procurar mover a urna contendo as cinzas do neo-nazi para outro terreno.

"O enterro de um negador do Holocausto no túmulo de Max Friedländer é um erro terrível e um curso de acontecimentos espantoso tendo em conta a nossa história", disse Christian Stäblein, bispo da Igreja Evangélica em Berlim-Brandenburgo e da Alta Lusatia Silesiana. "Temos de analisar imediatamente se podemos reverter este processo".

