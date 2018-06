Segue com 53% dos votos quando estão contados cerca de 86% do total. E no Parlamento o seu partido poderá manter a maioria com ajuda de aliados. Mas há quem suspeite dos dados divulgados.

Erdogan perto da reeleição sem segunda volta

O presidente da Turquia, Recep Erdogan, estará próximo da reeleição sem necessidade de uma segunda volta, uma vez que segue com 53% dos votos quando estão contados 86% do total. No entanto, Muharrem Ince, candidato da oposição social-democrata, receia que haja manipulação e pediu aos cidadãos que as urnas fossem protegidas para evitar fraudes.

Segundo os elementos divulgados, nas legislativas o Partido da Justiça e Desenvolvimento (AKP) de Erdogan também estará perto da maioria no Parlamento, mas apenas com a ajuda do Movimento Nacional (MHP), uma vez que sozinho soma 44%, mas chegará aos 55 % com os 11% deste último.

O ato eleitoral marca a passagem da Turquia para um regime presidencialista em que os poderes de Erdogan vão ser reforçados. "Os nossos problemas são diferentes dos de outros países. E o modelo que colocámos em prática é aquele que melhor se adequa às nossas peculiaridades. Por isso lhe chamamos o modelo Turquia e devíamos convertê-lo em marca, porque a patente é nossa", defendeu Erdogan durante a campanha.









