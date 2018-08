O Presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, disse hoje que Anacara não irá ceder perante os Estados Unidos, continuando o impasse com Washington, que precipitou o colapso da lira turca nos últimos dias.

Erdogan diz que não cede perante os Estados Unidos

"Nós não vamos ceder àqueles que se apresentam como nossos parceiros estratégicos, já que se esforçam para nos tornar num alvo estratégico", afirmou Erdogan durante o congresso do seu partido, o islâmico-conservador AKP, em Ancara, onde foi reeleito como dirigente máximo .

"Certas pessoas acham que nos podem ameaçar com a economia, as sanções, as taxas de câmbio, as taxas de juro e a inflação. Nós descobrimos as suas manobras e desafiamos-las", declarou durante o congresso, que tem como objetivo renovar as fileiras do AKP.

Estas declarações acontecem no momento em que os Estados Unidos e a Turquia, aliada no seio da NATO, atravessam uma crise diplomática, particularmente relacionada com o caso do pastor norte-americano Andrew Brunson, preso em 2016 acusado de terrorismo e espionagem.

Os Estados Unidos exigem a sua libertação à Turquia, que acusa Brunson de ligações com o religioso Fethullah Güllen, acusado de ser o mentor do golpe de estado falhado de julho de 2016.

A crise iniciou-se quando Washington impôs, no início de agosto, sanções sem precedentes contra dois ministros turcos. Ancara reagiu às sanções e começou uma escalada da tensão entre os dois países, que acabou por provocar a queda a lira turca na semana passada.

No seu discurso no congresso, o Presidente turco fez referência à turbulência económica na Turquia, devido à queda da moeda nacional lira turca que perdeu 38% desde o início do ano, principalmente durante as últimas duas semanas., após serem conhecidas as novas sanções impostas por Washington.

Além das tensões com os Estados Unidos, a lira turca foi enfraquecida pela crescente influência do Presidente turco sobre a economia e a sua recusa, segundo observadores, em permitir que o Banco Central elevasse as taxas de juro.

Hoje, no congresso do AKP, Erdogan disse que a Turquia "continuará e expandirá" as suas operações militares transfronteiriças.

