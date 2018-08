O Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, disse este sábado que a cooperação entre a Turquia e os Estados Unidos está ameaçada, advertindo a Casa Branca que irá encontrar "novos aliados", caso se mantenha o “desrespeito" norte-americano.

Erdogan avisa Trump que pode perder um parceiro da NATO

O Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, disse este sábado que a cooperação entre a Turquia e os Estados Unidos está ameaçada, advertindo a Casa Branca que irá encontrar "novos aliados", caso se mantenha o “desrespeito" norte-americano.

As relações entre os dois aliados na NATO têm-se deteriorado nas últimas semanas depois da detenção em 2016 na Turquia do pastor anglicano norte-americano Andrew Brunson e motivou a imposição por Washington de sanções punitivas a dois ministros turcos, e um aviso sobre possíveis medidas adicionais.



Na sexta-feira, Donald Trump decidiu aumentar o valor das tarifas sobre o aço e o alumínio da Turquia, acelerando a queda da moeda turca (lira), que perdeu 16% face ao dólar.

Em declarações ao jornal New York Times, no sábado, Erdogan avisou Washington sobre as consequências destas medidas, que podem mesmo levar Ancara a encontrar "novos amigos e novos aliados". "A menos que os Estados Unidos comecem a respeitar a soberania da Turquia e provem que compreendem os perigos que a nossa nação enfrenta, a nossa parceria pode estar em perigo", afirmou o Presidente Turco.

"Só nos inclinamos perante Deus. É mau tentar castigar a Turquia por um religioso que está aqui. Dirijo-me aos EUA uma vez mais. É uma lástima. Estão a trocar um parceiro estratégico da NATO por um padre. Só faremos aquilo que a justiça decidir", garantiu o presidente turco num comício na cidade de Rize, no noroeste da Turquia. Erdogan voltou a fazer um aviso claro a Trump, no artigo, já referido, e publicado este sábado no influente diário de Nova Iorque: "Se não inverte esta tendência para o unilateralismo e para a falta de respeito [por parte dos EUA em relação à Turquia] vamos ter começar a pensar em encontrar novos amigos e aliados". O presidente turco também defendeu que as taxas aplicadas ao aço e alumínio turco se iam voltar contra os EUA: "as ações unilaterais dos EUA, nosso aliado durante décadas, apenas servirão para minar os interesses e a segurança norte-americana", defendeu.

Face à queda da lira, Erdogan anunciou, na sexta-feira, uma "guerra económica" e chamou o povo turco para a "luta nacional", incitando à troca do dólar por outras moedas estrangeiras.



Com Lusa

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.