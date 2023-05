Presumível chefe do Daesh Foi "neutralizado" pelos serviços secretos turcos.

Erdogan anuncia que líder do Estado Islâmico foi "neutralizado"

O Presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, anunciou no domingo que o “presumível chefe” do grupo jihadista Estado Islâmico (EI) foi “neutralizado” na Síria, numa operação conduzida pelos serviços de informação turcos.

“O presumível chefe do Daesh, nome de código Abou Hussein al-Qourachi, foi neutralizado durante uma operação realizada [no sábado] pelo MIT (serviços secretos turcos) na Síria”, declarou o chefe de Estado turco numa entrevista ao canal turco TRT Turk, acrescentando que a "luta contra as organizações terroristas" vai continuar.

Em 2013, a Turquia foi um dos países a declarar o Daesh como uma organização terrorista. Desde então, esse país tem sido constantemente atacado.

Segundo o balanço da agência noticiosa da Turquia, mais de 300 pessoas já morreram e centenas ficaram feridas durante mais de uma dezena de ataques suicidas, sete bombardeamentos e quatro assaltos armados.

(Com Lusa)

