Erdogan acusa Israel de fascismo e Netanyahu responde que Turquia é ditadura

"Um lapso" foi como o presidente norte-americano, acusado de traição e criticado até pelos responsáveis do Partido Republicano, classificou as suas próprias palavras na cimeira de Helsínquia com Putin. Ontem, os russos não tinham interferido nas presidenciais dos Estados Unidos em 2016; hoje, afinal, as interferências existiram. Mas também podem "ter sido outros".