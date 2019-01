Várias equipas de resgate estavam hoje de manhã a escavar um túnel lateral para tentar resgatar uma criança de dois anos que no domingo caiu num poço junto à necrópole da Tumba Del Moro, local turístico em Málaga, Espanha.

Equipas escavam túnel lateral para chegar ao menino que caiu num poço em Málaga

Várias equipas de resgate estavam hoje de manhã a escavar um túnel lateral para tentar resgatar uma criança de dois anos que no domingo caiu num poço junto à necrópole da Tumba Del Moro, local turístico em Málaga, Espanha.

A representante do Governo espanhol em Málaga, María Gámez, adiantou hoje que o novo túnel vai ajudar as equipas de resgate, que não conseguiram extrair terra do poço (que tem 110 metros de profundidade e 25 centímetros de diâmetro) com máquinas de sucção pesada durante os trabalhos noturnos.



María Gámez adiantou também que as equipas começaram a abrir um túnel lateral de cerca de 80 metros, aproveitando a inclinação da montanha, para tentar chegar à área onde se presume estar o pequeno Yulen. Os trabalhos começaram às 07:00 após as equipas de resgate terem tentado retirar terra do buraco para encontrar a criança.

No entanto, as máquinas utilizadas para o efeito detetaram uma massa compacta que não pode ser removida, a cerca de 73 metros de profundidade. María Gámez explicou que a alternativa mais segura é abrir um túnel paralelo ao poço onde caiu o menino. "Existem fatores determinantes na operação: a segurança da criança e a estabilidade do terreno, que dificulta o trabalho", disse.

Uma centena de pessoas participam da operação de resgate da criança desde as 14:00 de domingo, quando o pai do menino e o serviço 112 avisaram a Guarda Civil que a criança tinha caído no poço, um buraco para prospeção e busca de água naquela zona de serra. Para o local foram destacados elementos do serviço 112, do Consórcio Provincial de Bombeiros, Proteção Civil, a Equipa de Resgate e Intervenção de Montanha (EREIM) de Álora e Granada, submarinistas e bombeiros de Málaga.

Algumas empresas privadas estão a ajudar nas buscas fornecendo equipamento para tentar localizar a criança. Segundo o jornal El País, o buraco onde o menino caiu, que estava desprotegido e sem qualquer sinalização, fica muito próximo do dólmen do Cerro de la Corona, local turístico também conhecido como Tumba del Moro, na Andaluzia.

