Em colapaso, o Equador é um dos países da América Latina mais afetados pela propagação da pandemia com perto de 3 mil casos de infeção. Nas rua, há corpos por recolher.

Equador abandona corpos das vítimas do coronavírus na rua

Em colapaso, o Equador é um dos países da América Latina mais afetados pela propagação da pandemia com perto de 3 mil casos de infeção. Nas rua, há corpos por recolher.

Muito perto dos 3 mil infetados pelo novo coronavírus, o Equador é o retrato do colapso do sistema de saúde em plena pandemia. Oficialmente, as autoridades sanitárias contabilizam 98 mortos, mas a população tem contestado o balanço do governo liderado por Lenin Moreno. Nas redes sociais há relatos de famílias que esperam cinco dias para ver retirados os cadáveres das vítimas que, sem acesso aos cuidados de saúde, morrem em casa. Nas ruas da capital, o cenário não é melhor.

With corpses on sidewalks and hospitals and morgues overwhelmed with COVID-19, Ecuador just paid $325 million to international creditors. This person was left in a hospital parking lot in Guayaquil. https://t.co/vv99JBvlZQ #CoronavirusEcuador pic.twitter.com/xDCbBE0gvh — Steven Donziger (@SDonziger) March 30, 2020

Há corpos abandonados no chão, tapados com sacos plásticos. A imprensa local assegura que só na última semana, perto de 300 corpos foram retirados dos passeios de Guayaquil. "Não é claro se se trata de pacientes que morreram de coronavírus ou de outras causas" alerta a CNN. Certo é que só na cidade portuária, há mais mortos do que em vários países da América Latina.

Lo de Ecuador es dantesco.

El criminal Lenin Moreno es responsable de semejante barbaridad.

Los cadáveres llevan días tirados por las calles.

En Ecuador, Brasil, Bolivia, se van a acordar de haber echado entre insultos y agresiones a los médicos cubanos hace semanas. pic.twitter.com/dlHez6Yplg — Agustin Otxotorena 🇻🇪 🔻 (@aotxotorena) March 30, 2020

Só na província de Guayas, considerada o epicentro da pandemia no país, morreram 63 pessoas. Mais do que no Peru, Argentina, Colombia, Uruguai, Venezuela Bolívia e Paraguai.

Guayaquil , Ecuador . Cadáveres en las calles que no hay quien recoja. Quédense en casa. pic.twitter.com/S2KjGxFlsN — Mavila Huertas C (@MavilaHuertasC) March 30, 2020

Caos instalado

Ambulâncias, hospitais e funerárias estão mergulhadas no caos, agravado pelas medidas de austeridade imposta pelo Fundo Monetário Internacional. Em entrevista à BBC, o comandante das Forças Armadas, Darwin Jarrín, disse, no entanto, que o ministério da Saúde está a cumprir todos os protocolos, nomeadamente no que respeita aos funerais das vítimas mortais.



🇪🇨 | Colapsó el sistema sanitario de Ecuador. Hay muertos en la calle y en los pasillos de los hospitales. pic.twitter.com/h49fW6uDBx — El Liberal Diario (@ElLiberalDiario) March 30, 2020

Por sua vez, a autarca de Guayaquil assegura que "já foram retirados das suas casas mais de 400 vítimas mortais até esta hora de segunda-feira". O vice-presidente, Otto Sonnenholzner, sugeriu que os corpos fossem enterrados em valas comuns, mas acabou por recuar, prometendo "funerais decentes".

A rápida propagação do coronavírus e a fraca capacidade de resposta dos serviços de saúde, levaram o Presidente Lenín Moreno a decretar o estado de emergência com recolher obrigatório das 14 horas às 5 da manhã.











Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.