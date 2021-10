O mundo está representado no Dubai até março de 2022, na exposição mundial que se realiza com um ano de atraso, devido à pandemia. A espera foi compensada pela criatividade, beleza e inovação tecnológica e arquitetónica com que os países mostram o melhor que têm.

Mundo 38

Fotogaleria

Entre a imaginação e a tecnologia. As melhores imagens da Expo Dubai

Ana TOMÁS O mundo está representado no Dubai até março de 2022, na exposição mundial que se realiza com um ano de atraso, devido à pandemia. A espera foi compensada pela criatividade, beleza e inovação tecnológica e arquitetónica com que os países mostram o melhor que têm.

É o maior evento mundial com público desde que a pandemia de covid-19 atingiu o globo, e por causa dela teve de ser adiada um ano. Mas a espera parece ter valido a pena.

Expo Dubai 2020. Pavilhão luxemburguês acolhe hoje primeiros visitantes O pavilhão luxemburguês tem a forma de uma espiral, exibindo o slogan do país, “Luxembourg – Let's make it happen”.

A Expo Dubai 2020 abriu as portas na passada quinta-feira, 30 de setembro, com pompa e um espetáculo de luzes e de cor esmerado. A abertura teva a participação de artistas internacionais consagrados, como a cantora britânica Ellie Goulding, o pianista chinês Lang Lang e o cantor italiano Andrea Bocelli, e apostou forte na tecnologia.

As inovações tecnológicas aliadas à inovação arquitetónica são, de resto, a base de apresentação dos pavilhões temáticos e dos 191 países representados na exposição, que espera receber mais de 25 milhões de visitantes, até 31 de março, data em que termina.

38 Interior do pavilhão Terra, o pavilhão dedicado ao tema da Sustentabilidade. Foto: AFP

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Interior do pavilhão Terra, o pavilhão dedicado ao tema da Sustentabilidade. Foto: AFP Interior do pavilhão Terra, o pavilhão dedicado ao tema da Sustentabilidade. AFP Pavilhão do Egipto. Foto: AFP Interior do pavilhão do Egipto. Foto: AFP Pavilhão do Kuwait. Foto: AFP Interior do pavilhão do Kuwait. Foto: AFP Interior do pavilhão de Espanha Foto: AFP Interior do pavilhão de Espanha. Foto: AFP Interior do pavilhão de Marrocos. Foto: AFP Interior do pavilhão de Marrocos. Foto: AFP Pavilhão dos Emirados Árabes Unidos. Foto: AFP Pavilhão dos Emirados Árabes Unidos. Foto: AFP Pavilhão da China Foto: AFP Interior do pavilhão da China. Foto: AFP Interior do pavilhão da China. Foto: AFP Interior do pavilhão da China. Foto: AFP Pavilhão da Suíça. Foto: AFP Pavilhão da Tunísia. Foto: AFP Pavilhão do Reino Unido Foto: AFP Interior do pavilhão do Reino Unido. Foto: AFP Interior do pavilhão da Alemanha. Foto: AFP Interior do pavilhão da Alemanha. Foto: AFP Pavilhão da Arábia Saudita. Foto: AFP Pavilhão da Arábia Saudita. Foto: AFP Pavilhão do Japão. Foto: AFP Interior do pavilhão do Japão. Foto: AFP Pavilhão do Japão. foto: AFP Interior do pavilhão do Japão. Foto: AFP Interior do pavilhão dos EUA AFP Uma imagem de Steve Jobs, fundador da Apple, no pavilhão dos EUA. Foto: AFP Pavilhão da Rússia Foto: AFP Pavilhão da Austrália Foto: AFP Pavilhão do Irão AFP Pavilhão de Itália Foto: AFP Pavilhão do Cazaquistão Foto: AFP Pavilhão do Luxemburgo Foto: Wirtschaftsministerium Pavilhão de Portugal. Foto: Rodrigo Marques Interior do pavilhão da República Checa. Foto: AFP

Com um orçamento estimado de sete mil milhões de dólares, a Expo Dubai 2020 é a primeira realizada no Médio Oriente e promete ser a maior já mais vista naquela região do planeta.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.