Depois da eleição de Jair Bolsonaro, o Contacto convidou duas cidadâs brasileiras que vivem no Grão-Ducado no sentido de que escrevessem sobre os próximos tempos no Brasil. Pieca Levy é reponsável pelo Festival de Cinema Brasileiro.

Mundo 2 min.

Entre a cruz e a espada

Depois da eleição de Jair Bolsonaro, o Contacto convidou duas cidadâs brasileiras que vivem no Grão-Ducado no sentido de que escrevessem sobre os próximos tempos no Brasil. Pieca Levy é reponsável pelo Festival de Cinema Brasileiro.

As eleições presidenciais de 2018 criaram uma polarização jamais vista ou vivida no nosso país. O maniqueísmo venceu e só há lugar para um debate público dominado pelo ódio.

De um lado Haddad, um candidato comprometido com a democracia, mas infelizmente atrelado a uma imagem desgastada do partido que representa. O PT foi um marco da história política do Brasil, mas cometeu erros monumentais, os quais até hoje não admite.

Do outro lado Bolsonaro, um ex-militar despreparado, que em 27 anos de vida pública só conseguiu propor dois projetos de lei e nenhum deles aprovado. Um homem que nunca fez nada pelo país, faz apologia à tortura, vocifera violência, misoginia e promete o fim das minorias.

A parcela da população que vota em Haddad faz isso por dois motivos: porque acredita na possibilidade de ele cumprir com o que promete e porque não acredita na possibilidade de Bolsonaro cumprir com o que promete.

Parte dos eleitores de Bolsonaro optam pelo voto anti-PT, um voto calcado no ódio e são os únicos que tentam convencer os outros de que o candidato deles NÃO fará aquilo que promete. A outra parte desse mesmo eleitorado infelizmente flerta com ideias totalitárias e os mesmos valores anti-democráticos e violentos esbanjados por aquele que pretende colocar armas nas mãos de civis, metralhar os partidários do candidato adversário e outras barbaridades do género. Acreditam que para reduzir a violência o remédio é o uso de mais violência e repressão.

Posso entender que o eleitor que não opta por nenhum dos dois candidatos (que é o meu caso) se sinta encurralado. Mas o que realmente não posso entender é que numa tentativa de evitar a corrupção (que, convenhamos, está enraizada desde a época colonial), abramos mão da nossa dignidade, da nossa humanidade.

O ambiente no Brasil

Alguns amigos e familiares me descrevem a situação como muito inquietante. Há uma preocupação geral com o aumento da violência, caso haja mudanças na lei que controla o porte de armas. O medo das perseguições, tanto políticas como de minorias, já se sente nos meios frequentados pela esquerda. A comunidade LGBT está apavorada. Jornalistas que se opõem a Bolsonaro já estão recebendo ameaças. A repressão em Universidades Federais já está sendo aplicada. E o pior de tudo é o clima de ódio que se instalou no debate público.

Desde muito jovem sempre fui preocupada com os valores fundamentais de democracia, de direitos humanos e de respeito pela diversidade. A perspetiva de um governo que visa desrespeitar estes valores é uma grande ameaça para o futuro da nação.

Quando o Estado não garante os direitos fundamentais do indivíduo, a sociedade civil (ONG e Movimentos Sociais) entra em ação para lutar por esses direitos. Bolsonaro promete acabar com as ONG e os Movimentos Sociais dos quais faço parte com muito orgulho e hoje, infelizmente, com muito medo.

Sou uma pessoa ligada e comprometida com a cultura. Uma das minhas preocupações reside também na promessa de extinção do Ministério da Cultura, considerado supérfluo pelo candidato da extrema-direita agora eleito Presidente.

Pieca Levy